Overzicht Sinterklaasintochten 2025

REGIO – Evenals voorgaande jaren publiceren we op onze website een lijst met de data en tijden van Sinterklaas intochten- en feesten. De landelijke intocht is om 12.00 uur op 15 november op Texel.

ALTEVEER – Op 21 november van 18.00 tot 19.00 uur in de Drijscheer voor kinderen uit Alteveer

BEERTA – Op zondag 16 november om 13.00 uur in de haven

BELLINGWOLDE – Op zaterdag 22 november komt Sinterklaas om 12.30 uur aan bij de Brasserie aan het Veendiep. Vanaf 14.00 Meet & Greet in de sporthal bij Partycentrum De Meet

BLIJHAM – Op zaterdag 15 november om 14.00 uur aankomst in de haven van Wedderveer, vanaf 15.00 uur feest in de sporthal

BOURTANGE – Om 14.00 uur op het marktplein.

FINSTERWOLDE – Op 15 november om 13.30 uur bij Paviljoen Flonk

MEEDEN – Op 22 november vanaf 13.30 uur vanaf de carpoolplaats aan de N33 naar MFA De Rode Beuk.

MIDWOLDA / OOSTWOLD – Op 22 november om 10.30 uur is de aankomst op de parkeerplaats bij het strand van Midwolda. Om 11.30 uur is de aanvang van het feest in Oostwold en om 13.30 uur is het feest in Midwolda bij Hermans Dijkstra.



MUSSEL – Op 22 november brengt Sinterklaas een bezoek aan Mussel, vanaf één uur maakt de Sint met zijn Pieten een rondrit door de bebouwde kom van Mussel.

MUSSELKANAAL – Zaterdag 22 november bij Klain Klappie en op het Willem Diemerplein om 13.00 uur

NIEUWOLDA – Zaterdag 22 november om 14.00 uur bij dorpshuis ’t Trefpunt.

ONSTWEDDE – Op 22 november om 13.30 in de haven en daarna in optocht naar de Woldbrink

PEKELA – Op 22 november van 10.30 uur tot 14.30 uur. Locatie: route door Nieuwe en Oude Pekela met tussenstops op de parkeerplaatsen van Supermarkt Poiesz in Nieuwe Pekela (11.00) en op het plein bij het gemeentehuis in Oude Pekela (13.00).

SCHEEMDA – Op 22 november om 11.00 uur in de haven.



SELLINGEN – Op 22 november om 14.00 uur bij het gemeentehuis

STADSKANAAL – Sinterklaas komt 15 november in Stadskanaal aan met de trein. Vervolgens zal hij langs de kinderen, te voet naar Pakjesboot 7 gaan, waar Kapitein Piet op hem wacht om Sinterklaas vervolgens richting het centrum van Stadskanaal te varen. Wanneer Sinterklaas van boord is zal er een feestelijke Pieten parade vertrekken via de Hoofdstraat, door de Beneluxlaan, over het Gandhiplein gevolgd door het Generaal Maczekplein arriveren op het Raadhuisplein waar zijn troon op het podium klaarstaat en burgemeester Sloots hem opwacht.

Op 16, 22 en 23 november rijdt de Sint mee met de Sinterklaasexpress van de STAR.

Woensdag 6 december vertrekt de Sint weer naar Spanje, maar niet zonder een grandioos afscheidsfeest! Op het Raadhuisplein wordt om 17.45 uur een podium geplaatst en wordt een afscheidsfeest gevierd. Om 18.40 uur vertrekt de verlichte stoet naar de boot.

TER APEL – Op 22 november vanaf 13.30 uur dansmariekes op het Molenplein; aankomst Sinterklaas om 14.00 uur.

VEENDAM – Sinterklaas komt op zaterdag 15 november omstreeks 12.45 uur aan bij de Blankensteinkade



VLAGTWEDDE – Op 22 november om 13.30 uur op het Marktplein met een Pietendisco.

VLEDDERVEEN – Op 29 november om 13.00 uur rondrit door het dorp en vanaf 14.30 uur feest op he vliegveld voor (klein) kinderen uit Vledderveen.

WEDDE – Op 22 november om 13.00 bij de Burcht en daarna feest in dorpshuis De Voortgang

WESTERLEE – Op 29 november om 9.30 uur voor kinderen uit Westerlee

WILDERVANK – Op 22 november om 14.00 uur bij de sluis aan de Bareveldstraat.



WINSCHOTEN – Op zaterdag 15 november komt Sinterklaas met zijn pieten weer aan in Winschoten. Rond 13.00 uur meert de stoomboot aan in de haven. Daarna trekt de Sint met zijn vrolijke pietenstoet richting het centrum en sluit hij aan op het nieuwe feestplein bij De Venne. Het voorprogramma start daar om 13:45 uur met o.a. dansoptredens en de Biba Boerderij. Sinterklaas arriveert rond 14:30 uur.