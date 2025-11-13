Pekelder gemeenteraad stelt sluitende begroting voor 2026 vast

Westerwolde Weerbericht van: Donderdag 13 november 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

MEER BEWOLKING | MORGEN REGEN EN KOUD

Af en toe is er een beetje zon met wat bewolking, maar vanmiddag raakt het overwegend bewolkt en later in de middag en vanavond kan soms een drup regen vallen. Vannacht neemt de kans op regen toe en dan wordt het vrij nat. De temperatuur loopt vandaag op naar 13 of 14 graden en er staat een zwakke tot matige wind uit zuid tot zuidwest, windkracht 2 tot 4.

Vannacht is de wind veranderlijk en morgen komt die uit het noordoosten. Dan is het eerst nog 10 graden maar in de middag daalt het naar 8 graden. En er zijn flinke perioden met regen dus dat wordt ook een koude dag.

Op zaterdag valt er eerst ook nog wat regen maar later is het droog met en beetje zon bij een matige oostenwind en 7 á 8 graden. Zondag is het lang droog met wat zon maar later op de dag komen er enkele buien door een noordelijke wind. En na het weekend is het zeker ook niet droog want de kans op regen neemt toe en de maximum schommelen rond 7 graden. Later in de week gaat daar nog iets vanaf en dan is er ook kans op enkele winterse buien!