Pekelder gemeenteraad stelt sluitende begroting voor 2026 vast

PEKELA – De gemeente Pekela heeft voor 2026 een sluitende begroting gepresenteerd. De gemeenteraad van Pekela gaf deze week groen licht voor een begroting van in totaal 68,5 miljoen euro.
Wethouder financiën Reiny Kuiper: ‘De afgelopen jaren hebben we samen hard gewerkt om Pekela financieel gezond en bestuurlijk stabiel te houden. Dat is gelukt, want de begroting is structureel sluitend en daarmee creëren we een positief meerjarenbeeld. We kunnen investeren in een sterker, leefbaarder en toekomstbestendiger Pekela.’
Wel is op voorstel van de raad de laatste voorgenomen OZB-verhoging, een maatregel die voortkwam uit het afschaffen van de hondenbelasting in 2022, geschrapt. Deze verhoging begon in 2023 en zou doorlopen tot en met 2026. Doordat de gemeente Pekela er financieel goed voorstaat, is de OZB-verhoging (met uitzondering van de trendmatige verhoging van 2%) in 2026 op verzoek van de raad ingetrokken. Het nadeel dat hierdoor in 2026 ontstaat wordt gedekt uit de post ‘onvoorzien’.
Plannen
Op voordracht van de gemeenteraad komt er voor de zomer van 2026 een voorstel voor een voedselbos in Pekela. Het tweede voorstel is om de herdenkingsstenen met de namen van Pekelder Joden die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen uit eerbied te adopteren. De stenen maken onderdeel uit van Holocaust Namenmonument Nederland in Amsterdam.
De gemeente Pekela investeert ook in sfeerverlichting tijdens de feestdagen. In de winter van 2026 worden de straten in de twee centra van Pekela verlicht voor extra sfeer en gezelligheid.
De gemeente Pekela kijkt met vertrouwen naar de toekomst. Deze begroting laat zien dat er, ondanks uitdagingen, volop kansen zijn. ‘We hebben het gewoon goud doan als gemeente,’ sluit wethouder Kuiper af.
Bron: Gemeente Pekela