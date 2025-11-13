Politie treft in Veendam hennepkwekerij aan

VEENDAM – Op 12 november heeft de politie een instap gedaan in een woning in de gemeente Veendam. Na een melding via Meld Misdaad Anoniem (MMA) dat er mogelijk een hennepkwekerij en een vuurwapen aanwezig zouden zijn, is de woning betreden door de politie.
In de woning troffen agenten inderdaad een hennepkwekerij en een op een vuurwapen gelijkend voorwerp aan. Twee inwoners uit de gemeente Veendam zijn hierbij aangehouden. De goederen zijn in beslag genomen en er wordt verder onderzoek gedaan.
Heb jij ook een vermoeden van criminaliteit in jouw omgeving? Meld het via 0800-7000 of meldmisdaadanoniem.nl – jouw tip kan het verschil maken.
Bron: Politie Veendam/Pekela