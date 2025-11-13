’t Motus Strijkkwartet verzorgt concert in garnizoenskerk Oudeschans

OUDESCHANS – Aanstaande zondag verzorgt ’t Motus Strijkkwartet een concert in het kerkje van Oudeschans.
Aanstaande zondag is er weer een concert in het garnizoenskerkje in Oudeschans. Op de concertkalender staat voor dit derde reguliere concert in het jubileumjaar een NNO-Cellokwartet vermeld. Maar helaas kwam er een kink in de kabel. Ze hebben zich moeten afmelden.
Maar daarvoor in de plaats is bij het Noord Nederlands Orkest voor aanstaande zondag een pracht vervanging gevonden in: ’t Motus Strijkkwartet, met vier jonge musici uit het Noord Nederlands Orkest.
Vanuit een gedeelde liefde voor het genre strijkkwartet werd het Motus Strijkkwartet opgericht. Motus is het Latijnse woord voor ‘beweging’: fysieke beweging, maar ook de beweging van het gemoed.
Op het programma staan meesterwerken van Mozart en Beethoven. En “L’Americain”, de mooiste compositie van Dvorák. En daarnaast ook werk van Schubert.
Franz Schubert: een naam die inmiddels allemaal – om het wat huiselijk te zeggen – bekend in de oren klinkt. Want na Schubert’s levensverhaal, na “Die “Winterreise” en bijbehorende expositie van Winterraaize in het kerkje binnen een maand tijd – lijkt hij (bijna) een huisvriend te zijn geworden. En de schilderwerken van Anne Lamfers hangen er nog, zoals u weet.
10.30u.: kerk open en koffie klaar
11.30u.: aanvang concert
Bron: Ruud Hemmen