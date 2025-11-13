Vanavond Muziek uit het leven van…

STUDIO RTV WESTERWOLDE – Vanavond kunt u bij RTV Westerwolde luisteren naar het programma Muziek uit het leven van…
Vanavond in het programma Muziek uit het leven van….Wiebe Klijnstra bekend van o.a. de Noordmannen van RTV Noord. Hij heeft muziek van o.a. The Rody’s, Tony Marshall, The Cats, James Last en nog veel meer.
Bent u nieuwsgierig geworden, luister dan vanavond tussen 18.00 en 19.00 uur naar het programma Muziek uit het leven van……..
Presentatie Willy Tiekstra en Jan Begeman doet de techniek.
Bron: Willy Tiekstra