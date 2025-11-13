Vertrouwenspersoon voor jeugdigen en ouders in Westerwolde

WESTERWOLDE – De fractie van Lijst Hemmen Westerwolde heeft tijdens de raadsvergadering van 12 november 2025 een motie ingediend samen met de fracties GroenLinks en PvdA voor het aanstellen van een onafhankelijke vertrouwenspersoon voor jeugdigen en ouders binnen het jeugddomein. Aanleiding voor de motie is het rapport ‘Niet gehoord en niet gezien’ van het Meldpunt Jeugdbescherming Noord.
Uit dit rapport blijkt dat veel gezinnen zich niet serieus genomen voelen door instanties. Er is sprake van gebrekkige communicatie, wisselende gezinsvoogden en een gebrek aan waarheidsvinding. Dit leidt tot wantrouwen en frustratie bij ouders en kinderen.
Herma Hemmen, raadslid namens Lijst Hemmen: “Als gemeente moeten we er zijn voor onze inwoners, zeker als het gaat om kwetsbare gezinnen. Een vertrouwenspersoon kan helpen om signalen vroeg op te vangen en het vertrouwen te herstellen. Geen papieren oplossing, maar een mens van vlees en bloed die luistert en meedenkt.”
De motie roept het college op om te onderzoeken hoe een onafhankelijke vertrouwenspersoon kan worden ingericht, met betrokkenheid van ervaringsdeskundigen, jongeren en ouders.
Bron: Herma Hemmen