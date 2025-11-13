Workshop foto’s beheren en bewerken in de bibliotheek van Ter Apel

TER APEL – Ben je terug van vakantie en heb je mooie foto’s gemaakt? Wil je leren hoe je ze goed kunt beheren en bewerken? Meld je dan aan voor de gratis fotoworkshops in de bibliotheek van Ter Apel.
Een workshopserie van twee ochtenden ontdek je stap voor stap hoe je jouw foto’s kunt ordenen en verbeteren met Windows 10 en 11 Foto’s- app.
We werken in een kleine groep, zodat er voldoende ruimte is voor persoonlijke aandacht. De workshops vinden plaats op donderdag 4 en 18 december van 9.30 uur tot 11.30 uur in de Bibliotheek van Ter Apel.
Wat heb je nodig?
Neem je eigen laptop mee, met hierop de foto’s. En eventueel je telefoon, wij helpen je met overzetten van de foto’s.
Aanmelden: www.groningsebibliotheken/agenda/ter-apel of bij de balie van de bibliotheek van Ter Apel. Meedoen is gratis
Bron: Harma de Roo