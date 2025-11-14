Aardbeving bij Zeerijp

ZEERIJP – Vannacht was bij Zeerijp een aardbeving. Het was op twee na de zwaarste aardbeving in de provincie Groningen.
De beving was om 01.16 uur op drie kilometer diepte bij Zeerijp in de gemeente Eemsdelta. Deze had volgens het KNMI een kracht van 3.4 op de Schaal van Richter.
Er volgde om 06.39 uur een naschok met een kracht van 2.1.
De beving van vannacht was de op twee na zwaarste in de provincie Groningen. In 2012 was er bij Huizinge een beving met een kracht van 3.6 en in 2006 in Middelstum een met een kracht van 3.5 op de Schaal van Richter.