Activiteiten Het Groninger Landschap

GRONINGEN – Houd je van cultuur en natuur, van struinen en onderzoeken? Het Groninger Landschap biedt je oneindig veel mogelijkheden om te wandelen, te fietsen, te varen, monumenten te bezoeken, deel te nemen aan excursies of je eigen route te plannen. Vrijwilligers van Het Groninger Landschap organiseren weer tal van activiteiten, excursies en evenementen.
Zaterdag 22 november Wintergasten in de Kropswolderbuitenpolder
12.00 uur – 14.00 uur Parkeerplaats rechts, direct na de rotonde. Strandweg, 9606 PR Kropswolde
Zet je zintuigen op scherp tijdens een afwisselende winterwandeling van 7 km rond de Kropswolderbuitenpolder. We lopen door een stukje bos, over de dijk en langs een fietspad. Onderweg bezoeken we de vogelkijkhut, misschien spotten we de eerste wintertalingen van het seizoen. Met wat geluk laat zelfs een zeearend zich zien: een spectaculair gezicht! Een heerlijke tocht vol natuur, beweging en verwondering. Trek je wandelschoenen aan en beleef de winter op z’n mooist.
Woensdag 26 november Jeugdactiviteit: Vetbollen maken
14:30 uur – 16:00 uur Bezoekerscentrum Ennemaborg Hoofdweg 96, Midwolda
Help vogels de winter door: een creatieve middag voor kinderen van ongeveer 6 tot 12 jaar! Help de vogels de winter door met zelfgemaakte vetbollen. Deze middag maakt iedere deelnemer een vetbol, die je thuis kunt ophangen in een boom of aan een spijker. Een gezellig, maar aardig kliederwerkje, dus trek kleren aan die vuil mogen worden.
