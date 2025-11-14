Activiteiten Het Groninger Landschap

Westerwolde Weerbericht van: Vrijdag 14 november 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

VEEL REGEN EN KOUD | ZONDAG DROGER

Het wordt vandaag een beetje een mistroostige dag want er valt langdurig regen en zware buien zijn er dan wel niet, maar tot middernacht is er vanaf vanochtend nog wel 20 mm aan regen mogelijk, het meest juist bij ons in het noorden. Daarbij is het ook koud: vanochtend is het nog 9 of 10 graden maar vanmiddag daalt het naar 7 á 8 graden. De wind is matig uit het oosten, windkracht 3 tot 4.

Vannacht is het zeker ook niet droog en morgenochtend valt er ook nog af en toe regen. Het is pas morgenmiddag dat het wat droger wordt maar het blijft dan wel bewolkt. Temperatuur morgen rond 7 graden en ook dan staat er een matige oostenwind.

Zondag is het allemaal wat beter met enkele opklaringen en overdag is het meest droog weer, zondag neemt de kans op enkele buien weer toe. En na het weekend wordt het vrij onbestendig en herfstachtig met soms wat zon maar regelmatig ook enkele buien. Maxima ook dan van 7 of 8 graden en minimumtemperaturen rond 3 graden.