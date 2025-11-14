‘Barrels’ op jacht naar het Noorderlicht in Zweeds Lapland

WINSCHOTEN – Vrijdag is vanaf de parkeerplaats bij de Mc Donalds in Winschoten een groep van 16 ‘barrels’ vertrokken voor de Noorderlicht Barrel Challenge.
De tour wordt weer georganiseerd door Zweep Events uit Winschoten. Hoewel het evenement onder de noemer The Barrel Challenge wordt georganiseerd, geldt er enkel en alleen voor deze Noorderlichteditie geen bouwjaar of adviesprijs voor de auto; elke auto mag mee. Supergaaf natuurlijk! Met de BarrelChallenge op jacht naar het Noorderlicht in Zweeds Lapland!
De deelnemers kunnen weer een hoop lol en gekkigheid verwachten. Avonturen door weer en wind en natuurlijk een enorm grote kans om hét Noorderlicht in levende lijve te aanschouwen. Tijdens de ritten krijgen de deelnemers diverse opdrachten, oftewel ‘Challenges’. Deze reeks van knotsgekke opdrachten leveren punten op. Zo maken ze kans om de enige echte ‘The BarrelChamp’ te worden.
De deelnemers namen deze keer niet de boot van Travemunde naar Trelleborg, maar gingen over land via Denemarken naar Malmö in Zweden. Eén groep moest vanwege medische problemen afhaken. Ook had een van de auto’s te kampen met problemen met de turboslang, maar dat is inmiddels opgelost.
Onderweg hebben de deelnemers in Duitsland in de file gestaan en regende het onafgebroken. Pas toen ze Denemarken bijna uit waren werd het droog. De ‘barrels’ gingen van Puttgarden naar Rødby met de veerboot. Morgen rijden ze van Malmo naar Gävle, een rit van 760 kilometer.
Fotograaf Hilvert Huizing reist weer mee. Hij houdt ons op deze website van zijn avonturen op de hoogte.
Foto’s: Hilvert Huizing
