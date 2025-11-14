CDA Oldambt kiest Simeon Naaijer als lijsttrekker en Tim van Bostelen als kandidaatwethouder

OLDAMBT – De leden van het CDA Oldambt hebben unaniem ingestemd met Simeon Naaijer als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2026. Daarmee spreekt de afdeling haar vertrouwen uit in zijn betrokkenheid, benaderbare stijl en nuchtere manier van politiek voeren.
Tim van Bostelen staat als nummer 2 op de CDA-kandidatenlijst en is de kandidaat-wethouder. Met bijna 10 jaar ervaring, waarvan sinds 2018 als fractievoorzitter, zet Tim zich met groot enthousiasme en betrokkenheid in voor de gemeente Oldambt en het CDA. Door zijn Groningse nuchterheid gecombineerd met kennis van zaken maakt hij op zorgvuldige wijze keuzes voor de gemeente. Als een inhoudelijk sterke CDA’er is hij gericht op resultaat in het algemeen belang voor alle inwoners.
Door als tweede op lijst de verkiezingen in te gaan geeft Tim ruimte aan Simeon Naaijer om met zijn jeugdige enthousiasme de lijst en nieuwe fractie aan te voeren. Simeon is sinds 2019 actief voor de fractie en vanaf 2022 raadslid. De afgelopen jaren heeft hij zich ontwikkeld tot een herkenbare, mensgerichte en resultaat gedreven stem in de gemeenteraad en daarbuiten. Zijn open houding, duidelijke koers en zichtbaarheid in de gemeenschap maken hem een krachtige vertegenwoordiger van het CDA in Oldambt.
Met de combinatie van Simeon als lijsttrekker en Tim als kandidaat-wethouder kiest het CDA Oldambt voor continuïteit en verantwoordelijkheid. Onder hun aanvoering staat het CDA-team klaar voor de toekomst. Met een gezonde dosis realisme maken zij zich sterk voor een gemeente waar inwoners centraal staan. De partij zet zich daarbij in voor een periode met een stabiel, betrokken en toekomstgericht bestuur van Oldambt. Samen met een groep gemotiveerde CDA’ers op de kandidatenlijst gaat de lokale CDA-afdeling de campagne in met onderwerpen als wonen in een fijne omgeving, een zorgzame samenleving, ruimte voor ondernemen en een goed bereikbare gemeente. Het CDA Oldambt kijkt met vertrouwen uit naar de verkiezingen van 2026. Thuis in Oldambt.
Bron: CDA Oldambt