Cursus Digisterker in Bibliotheek Ter Apel

TER APEL – De DigiD is je digitale identiteitsbewijs. Het is nodig om in te loggen bij websites van de overheid en andere instanties zoals de zorgverzekeraar of RDW. Maar hoe werkt dit nu precies? In de cursus Digisterker leer je in drie bijeenkomsten meer over de DigiD.
Samen vragen we de DigiD aan en activeren we de DigiD. Daarna kun je oefenen met het gebruik van de DigiD. Ook besteden we aandacht aan de site van de gemeente Westerwolde. Hier gaan we dieper in op de vraag wat je zelf allemaal online kunt regelen. De bijeenkomsten zijn op 1, 8 en 15 december in de bibliotheek van Ter Apel. Start om 14.30 uur.
Voor het volgende van deze cursus is een redelijke goede basiskennis van de laptop of de tablet vereist en je bent in het bezit van een mobiele telefoon.
Wil je graag meer informatie of deze cursus iets voor jou is of wil je je aanmelden? Stuur een mail naar h.deroo@biblionetgroningen.nl.
Bron: Harma de Roo