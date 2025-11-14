Dit zijn de gasten en onderwerpen in de programma’s Dieverdoatsie en Brunchroom

RTV WESTERWOLDE – Morgen, zaterdag, kunt u bij RTV Westerwolde weer luisteren naar de programma’s Dieverdoatsie en Brunchroom.
Dieverdoatsie, het streektaalprogramma gepresenteerd door Wietze (Westerwolder) de Roo, kunt u beluisteren van 10.00 tot 11.00 uur, met streektoalmeziek, Dieverdoatsie agenda, spreuk vd zoaterdag, verhoal oet Dideldom.nu en in het koader van Westerwolders in het boetenlaand komt Aukje Spoelstra uut Amerikoa vertellen hou het heur vergaait.
Aansluitend kunt u twee uur luisteren naar het programma Brunchroom. Presentatie is deze keer in handen van Harrie Woldendorp. Naast de vaste onderdelen, zoals de activiteitenagenda, het weerbericht en de krantenkoppen, besteedt Harrie, samen met juryvoorzitter Harm Jan Pleiter als studiogast, aandacht aan de verkiezing van de Westerwolder van het jaar.
Uiteraard kunt u tussen de interviews door luisteren naar gezellige muziek.
Voor de frequenties klik HIER.