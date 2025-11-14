Eerste varianten Lucas/ Blaauw-locatie in Marktpleinkerk te zien

WINSCHOTEN – Van sloop naar…. een nieuw in te richten Lucas/ Blaauw-locatie in het centrum van Winschoten. Voor die opdracht en uitdaging staat de gemeente Oldambt. Nu het oude ziekenhuis in een jaar tijd vrijwel geheel is gesloopt, liggen de eerste varianten op tafel qua mogelijke toekomstige functies. Woensdag 19 november 2025 zijn inwoners, ondernemers en alle andere geïnteresseerden van 16.00 tot 20.00 uur welkom om de eerste zes, voorlopige varianten te bekijken. De inloopbijeenkomst vindt plaats in de Marktpleinkerk in Winschoten.

Met de gemeentelijke aankoop van de Blaauw-locatie in mei dit jaar, is het mogelijk om beide locaties integraal te ontwikkelen. In opdracht van de gemeente heeft DAAD Architecten zes voorlopige varianten qua toekomstige functies ontworpen. Centraal hierin staan de thema’s Wonen, Winkelen, Park (groen) en Parkeren. Elke variant laat één of een combinatie van de thema’s zien en geven een indruk van de mogelijke toekomst van de locatie. In één variant is ook het zogeheten Bouwdeel E opgenomen. Dit betreft één van de twee oorspronkelijke bouwdelen van het ziekenhuis die nog overeind staan.

Grote opkomst

Wethouder Erich Wünker van de gemeente Oldambt hoopt op een grote opkomst. “Het is een centrale locatie in het centrum waar vrijwel iedereen in relatie tot het oude ziekenhuis wel een herinnering aan heeft en/of een idee heeft wat er op deze locatie moet komen.” Het inrichten van beide locaties (Lucas/ Blaauw) kan maar één keer, zo stelt Wünker, die de Centrumontwikkeling in zijn portefeuille heeft. De genoemde thema’s Wonen, Winkelen, Park en Parkeren zijn pijlers uit het zogeheten Ambitiedocument Centrum Oldambt, dat in oktober 2022 door de gemeenteraad is vastgesteld. “Daarbinnen is nog alle ruimte voor ideeën”, zo stelt de wethouder. Hij roept iedereen dan ook op naar de Marktpleinkerk te komen. “Doe mee, denk mee. We doen het samen.”

Van zes varianten naar één voorkeursvariant

De gemeente hoopt zoveel mogelijk informatie op te halen, zowel tijdens de inloopbijeenkomst als via een (online) enquête. De enquête ligt tijdens de inloopbijeenkomst in print beschikbaar maar kan ook online worden ingevuld. Via een QR-code wordt u verwezen naar de online enquête op de website van de gemeente Oldambt.

De volgende stap is om van zes varianten te komen tot één voorkeurvariant. De voorkeursvariant wordt in december 2025 voorgelegd aan de gemeenteraad van Oldambt. In maart 2026 neemt de Raad hierover naar verwachting een besluit. De uitwerking van een voorkeursvariant naar een voorlopig ontwerp kan vanaf april/ mei 2026 van start. Tijdens dit vervolgproces worden nieuwe participatiemomenten georganiseerd.

