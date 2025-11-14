Eredienst in hervormde kerk Bourtange

BOURTANGE – De kerkenraad van de Nederlands Hervormde Kerk te Bourtange nodigt u uit voor de eredienst van zondag 16 november a.s., waarin mw. ds. J.J. Douma-Van der Molen uit Leek hoopt voor te gaan. De dienst begint om 09.30 u.
Muzikale medewerking zal worden verleend door ons kerkkoor Pax Optima Rerum, dat dit jaar 80 jaar bestaat. Na afloop van de dienst drinken we koffie met gebak en kunt u het koor feliciteren.
De Schriftlezing komt uit Johannes 20: 19-23 (De verschijning aan de tien discipelen. ‘Jezus dan zei opnieuw tegen hen: Vrede zij u! Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zend Ik ook u. En nadat Hij dit gezegd had, blies Hij op hen en zei tegen hen: Ontvang de Heilige Geest. Als u iemands zonden vergeeft, worden ze hem vergeven; als u ze hem toerekent, blijven ze hem toegerekend’, vs. 21-23).
Graag tot zondag!
Bron: De kerkenraad