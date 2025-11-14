Erik ziet Abraham

BELLINGWOLDE – Vandaag ziet Erik Abraham.
Erik Buiter is vandaag 50 geworden. Voor zijn woning aan de Rhederweg staat een grote pop en een verzoek drie keer te toeteren.
Erik, wij wensen je een fijne verjaardag!
Foto’s: Nathasja Buiter
BELLINGWOLDE – Vandaag ziet Erik Abraham.
Erik Buiter is vandaag 50 geworden. Voor zijn woning aan de Rhederweg staat een grote pop en een verzoek drie keer te toeteren.
Erik, wij wensen je een fijne verjaardag!
Foto’s: Nathasja Buiter
Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.