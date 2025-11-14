Erik ziet Abraham

Foto: Nathasja Buiter
- Catharina Glazenburg - Gemeente Westerwolde

BELLINGWOLDE – Vandaag ziet Erik Abraham.

Erik Buiter is vandaag 50 geworden. Voor zijn woning aan de Rhederweg staat een grote pop en een verzoek drie keer te toeteren.

Erik, wij wensen je een fijne verjaardag!

Foto’s: Nathasja Buiter

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.