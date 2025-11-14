Hilarische theatervoorstelling De Freudjes, Geen Familie in vanBeresteyn

VEENDAM – Het Groningse Theatergezelschap Zuster! brengt de tragikomedie ‘De Freudjes, Geen Familie’ naar Theater vanBeresteyn.
Familie… je kiest het niet, maar je zit er wel je leven lang aan vast. Dit thema staat centraal in de nieuwe voorstelling van het Theatergezelschap Zuster!, die op vrijdag 21 november 2025 in vanBeresteyn te zien is.
In ‘De Freudjes, Geen Familie’ volgen we drie zussen die terugkeren naar het ouderlijk huis om hun zieke moeder bij te staan. Wat begint als een ontmoeting uit noodzaak, ontaardt al snel in een reeks van hilarische, maar ook pijnlijke confrontaties. Want eerlijk naar jezelf kijken? Dat blijkt toch lastiger dan gedacht.
Met scherpe humor en een vleugje tragiek brengt het Theatergezelschap het onmiskenbare gevoel van zowel de liefde als de frustratie die familiebanden met zich meebrengen. De voorstelling toont hoe complexe relaties binnen het gezin kunnen zijn, maar ook hoe onbreekbaar ze blijven, zelfs als de emoties hoog oplopen. De Freudjes laten zien dat je je familie misschien niet kunt kiezen, maar dat je wel alles met hen deelt – de goede en de slechte momenten.
“De Freudjes, Geen Familie” is een theatrale ervaring die zowel het lachen als het huilen opwekt. Met herkenbare situaties en pittige dialogen zal het publiek zich ongetwijfeld zowel aangesproken als vermaakt voelen. Het is een voorstelling die niet alleen confronteert, maar ook verbindt.
Datum: Vrijdag 21 november 2025
Aanvang: 20.15 uur
Info via: www.vanberesteyn.nl
Adres: Museumplein 5a / 9640 AD Veendam
Bron: vanBeresteyn