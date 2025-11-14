DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).
Meppen
Bij een ongeval op het kruispunt van de Nagelshof met de An der Bleiche is vanmorgen een voetganger zwaargewond geraakt. De man werd om 7.03 uur geschept door een personenauto van het merk Opel toen hij de weg overstak. De 60 jarige bestuurster zag hem over het hoofd toen zij vanaf de Nagelshof linksaf naar de An der Bleiche afsloeg.
Bij een ongeval op maandag10 november raakte rond 20:58 uur op de kruising Zur Waldbühne / Neelandstraße in Meppen een 16 jarige bestuurster van een e-scooter zwaargewond. Het slachtoffer botste tegen de auto van een nog onbekend persoon. Deze is na de aanrijding doorgereden. Mogelijk gaat het om donkere, mogelijk zwarte personenauto (middenklasser). De auto reed op de Neelandstraße in de richting van de Berghamsweg. De wagen heeft waarschijnlijk aan de rechter voorkant en buitenspiegel schade. Getuigen worden verzocht de politie van Meppen te bellen 05931/9490
Haren
Vannacht is bij een speelautomatenhal aan de Kirchstraße in Haren ingebroken. De daders braken om 01.55 uur de toegangsdeur open en gingen er met de geldcassettes van twee speelautomaten vandoor. De schade wordt op 10.000 euro geschat. Getuigen worden verzocht contact met de politie van Haren op te nemen 05932/72100.
Bron: Politie Leer, Grafschaft Bentheim, Emsland