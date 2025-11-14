Opname kerkdienst vanuit de Chr. Gereformeerde kerk van Nieuwe Pekela te beluisteren bij RTV Westerwolde

RTV WESTERWOLDE – RTV Westerwolde zendt kerkdiensten uit die door leden van de kerken zijn opgenomen en bewerkt door het kerkenteam.
Zondag 16 november zenden we een opname van zondag 2 november vanuit de Chr. Gereformeerde kerk van Nieuwe Pekela uit.
Voorganger: Ds. Bulten
Schriftlezing: Nehemia 8 vers 1-13 (HSV)
Thema: “Een nieuw begin”
De dienst begint om 10:00 uur.
De kerkdienst wordt zondag 16 november uitgezonden en maandagavond 17 november om 22:00 uur herhaald.
U kunt deze kerkdienst ook beluisteren via Westerwolde actueel, radio, Westerwolde gemist, kerkdienst.
Bron: Gert Wubs