Politie doet inval in loods Emmen

EMMEN – De politie heeft donderdag 13 november na het aantreffen van onder meer verboden vuurwerk, wapens, knalpatronen en hennep twee mannen van 25 en 27 jaar uit Emmen aangehouden. Zij zitten vast en worden verhoord.
Naar aanleiding van anonieme informatie dat er mogelijk verboden vuurwerk aanwezig was in een loods in Emmen, hebben agenten donderdagavond 13 november een instap gedaan. In een loods zijn ruim 2500 knalpatronen, een kilo henneptoppen en ruim twintig stuks zogenoemde shells aangetroffen. Dit is, evenals een scooter, vermoedelijk afkomstig van diefstal, en contant geld in beslaggenomen.
Na de aanhouding van beide verdachten, heeft de politie een zoeking in de woningen van de twee mannen gedaan. Daar is ruim anderhalve kilo verboden vuurwerk, ruim twintig stuks shells, een taser, een mes en een wapenstok inbeslaggenomen.
Shells oftewel mortierbommen behoren tot de categorie professioneel vuurwerk. Professioneel vuurwerk is, in handen van particulieren, levensgevaarlijk en heeft eerder geleid tot slachtoffers met ernstige verwondingen, soms met de dood tot gevolg. Ook kan er ernstige brandschade ontstaan. De opslag van dit soort vuurwerk creëert bovendien grote veiligheidsrisico’s voor anderen.
De politie zet actief in op opsporing van verboden zwaar (professioneel) vuurwerk, gebruikt door consumenten, zowel fysiek als online. Mocht u kennis dragen van bezit, meldt het! Dat kan via 0900-8844, maar ook anoniem. Bel of mail dan met Meld Misdaad Anoniem, 0800-7000 of via meldmisdaadanoniem.nl
Bron: Politie Emmen