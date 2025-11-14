Succesvol boek Veendam heeft opvolger

VEENDAM – Het was donderdagmiddag zover, het tweede boek: Veendam – Wat verdween en weer verscheen, werd vanuit de drukkerij aangeleverd.
Het eerste exemplaar van het boek werd aan André Uffen en Alberta Huisman, die woonachtig zijn aan het Boven-Oosterdiep, in de rigoureus opgeknapte panden van R.L de Graaf en voorheen Hotel de Unie, uitgereikt. Het boek is te verkrijgen bij Primera aan de Winkler Prins Passage in Veendam.
Eind vorig jaar was het boek: Veendam – Wat verdween en weer verscheen van Veendamkenner Rink Oosting snel uitverkocht. Ook in het tweede boek laat Oosting weer de ontwikkeling van 31 markante plekken in de Parkstad de revue passeren.
Het tweede deel is qua opzet, omvang en prijs gelijk aan deel 1. Ook nu toont en beschrijft de auteur hoe het eens was, veranderingen en tenslotte hoe het nu is. Dit gebeurt middels zeven foto’s, een inleiding en fototoelichtingen.
Met een aanstekelijk enthousiasme vertelt Oosting over zijn nieuwste boek: ‘Bij de aanbieding en verkoop van het eerste deel is gebleken dat er veel waardering was voor de inhoud, de thematische opzet en de kwaliteit. Direct na de aanbieding en verkoop van het eerste deel ben ik weer achter de computer gaan zitten om ideeën op te doen. Van een onderwerp moeten meerdere foto’s uit diverse decennia beschikbaar zijn en er moet een informatief verhaal bij gemaakt kunnen worden. Voorwaarde voor de begeleidende teksten is, dat deze kloppen. Hiervoor heb ik veel gebruikt gemaakt van documenten uit archieven en krantenartikelen en dit om data te verifiëren.’
Een tweede boek over veranderingen in Veendam is het resultaat van zijn speurwerk geworden. Opvallend hierin: menig pand had een prachtige gevel. Veel van deze grandeur is verloren gegaan.
Bron en foto’s: Peter Panneman