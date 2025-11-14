The Billy Joel Experience en strijkkwartet La Finesse brengen unieke ode aan de Piano Man

WINSCHOTEN – Op vrijdag 5 december komt The Billy Joel Experience opnieuw naar Theater De Klinker Winschoten met deze keer een strijkkwartet.
The Billy Joel Experience komt dit theaterseizoen met een gloednieuwe productie: Nocturne. Met deze voorstelling brengt de band een ode aan Billy Joel die verder gaat dan een reguliere tribute. Bekende stukken uit het rijke oeuvre van de Piano Man zijn muzikaal uitgekleed en opnieuw aangekleed met avontuurlijke arrangementen, waarin de klassieke invloeden in Joel’s werk sterker dan ooit naar voren komen.
Voor dit unieke project werkt The Billy Joel Experience samen met het Duitse strijkkwartet La Finesse. Dit kwartet, bestaande uit vier virtuoze en charismatische dames, maakte in Duitsland al furore met succesvolle cross-over shows waarin zij klassieke virtuositeit combineren met moderne muziekstijlen. In Nocturne geven zij Billy Joels tijdloze songs een nieuwe, gelaagde dimensie.
The Billy Joel Experience geldt inmiddels als de beste Billy Joel-tributeband van Europa. Die reputatie werd bevestigd door Liberty DeVitto (drummer) en Richie Cannata (saxofonist), beiden iconen uit Billy Joels originele band. Zij maakten recent de overtocht vanuit de VS om met de Nederlandse band op te treden voor uitzinnige zalen. Na afloop verklaarden zij dat The Billy Joel Experience de enige groep is waarmee zij in Europa in de toekomst nog willen samenwerken.
De band werd landelijk bekend als één van de winnaars van de eerste editie van het SBS6-programma The Tribute: Battle of the Bands. Ook internationaal laat de band zich gelden, met succesvolle tournees in o.a. Duitsland, België en Zuid-Afrika.
Bron: Esther Bulder