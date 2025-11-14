Twaalfde Scholendamtoernooi Regio Oost-Groningen op 16 januari

WINSCHOTEN – In januari 2026 staat het 12e scholendamtoernooi in de regio Oost-Groningen op de wedstrijdkalender. Hiervoor zijn alle basisscholen in de voormalige gemeente Bellingwedde, gemeente Pekela en de gemeente Oldambt door Damclub Winschoten uitgenodigd hier aan deel te nemen.
Het Theatercafé van Cultuurhuis De Klinker in Winschoten fungeert evenals voorgaande jaren als decor. Deze locatie is trouwens een samenwerkingsverband tussen bibliotheek Winschoten, Cultuurhuis De Klinker en Damclub Winschoten. De welpen, groep 4 t/m 6, bijten het spits af op woensdagmiddag 14 januari en 2 weken later komen de pupillen, groep 7/8, in actie. De organisatie verwacht zo’n 20 teams in elke leeftijdscategorie te mogen begroeten. Beide toernooien omvatten 7 ronden “Zwitsers systeem” waarbij elke ronde ca. 30 minuten in beslag neemt. De schoolteams worden gevormd door viertallen met eventueel één of meerdere reservespelers in de gelederen. De nummer 1 en 2 in elke leeftijdscategorie plaatsen zich sowieso voor het Provinciaal Gronings kampioenschap dat in de periode maart/april 2026 plaats vindt.
Laagdrempelige sportbeoefening
Een scholendamtoernooi is een unieke gelegenheid voor basisschoolleerlingen om op een laagdrempelige manier in aanraking te komen met de damsport. Op deze manier maken in heel Nederland zo’n 7500 kinderen kennis met deze vorm van denksport.
Voor een goede voorbereiding kunnen de basisscholen veelal gebruik maken van damlessen, gegeven door leden van de plaatselijke damclub. Maar de jongelui kunnen ook zelf aan de slag met de “iPad” of “tablet”. De Koninklijke Nederlandse Dambond (KNDB) heeft namelijk op haar site onder de noemer “DAMZ! Alles voor beginners” een leerzaam lesprogramma. Het begint uiteraard met de uitleg van de spelregels met daaraan gekoppeld eenvoudige oefeningen, genaamd “dammentor”. Ook hier kun je uitleg (filmpje) krijgen van wereldkampioen dammen GMI Jan Groenendijk, uitkomend voor ereklasse team WSDV uit Wageningen. Saillant detail: Jan is begonnen als schooldammer. Ook kan er worden geoefend op de jeugdafdeling van Damclub Winschoten.
Uitgezonderd de vakanties kan worden getraind in de “cursusruimte” van bibliotheek Winschoten op de woensdagmiddag van 14:00 uur tot 16:00 uur. Dit is overigens een samenwerkingsverband tussen bibliotheek Winschoten en Damclub Winschoten.
Bron: Geert Lubberink