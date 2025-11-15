Aardbevingsschade St. Willibrorduskerk Oude Pekela: Benefietconcert moet restauratie dichterbij brengen

OUDE PEKELA – De monumentale katholieke St. Willibrorduskerk uit 1895 heeft forse aardbevingsschade opgelopen. In het Rijksmonument zijn scheuren zichtbaar, pleisterwerk is aangetast en op meerdere plaatsen is de vloer verzakt. In de karakteristieke oude vloertegels loopt een dikke scheur. Volgens het bestuur is er geen acuut gevaar en kunnen kerkdiensten gewoon doorgaan, maar een omvangrijke restauratie is noodzakelijk.
Ook de naastgelegen pastorie heeft zware schade. Op de bovenverdieping is een deel van het plafond naar beneden gekomen, waardoor deze ruimte niet langer gebruikt kan worden. De totale schade wordt geschat op 2,2 miljoen euro. De NAM droeg 1,2 miljoen bij en ook de provincie Groningen heeft ondersteuning toegezegd, maar er blijft nog een groot bedrag over. Daarom organiseert de kerk diverse acties om het resterende geld bij elkaar te krijgen.
Benefietconcert ‘Voor Hoop’ in St. Willibrorduskerk
Zaterdagavond vond in de kerk het benefietconcert ‘Voor Hoop’ plaats, georganiseerd om geld in te zamelen voor de restauratie. Het initiatief kwam van de Bulgaarse singer-songwriter Tsvetina (24), beter bekend als Vythess, studente aan het Prins Claus Conservatorium in Groningen.
Vythess bracht onlangs haar nieuwe videoclip Serenity uit, die is opgenomen in de beschadigde kerk. Het nummer, dat zij zelf schreef, gaat over verbinding, liefde en de kracht van kwetsbaarheid – thema’s die in veel van haar werk terugkeren. Omdat ze zo goed waren ontvangen ( “vreemde buitenlandse studenten uit Amerika, Italie, Hongarije, Bulgarije, Roemenie”) en de kerk wil meehelpen om geld in te zamelen voor de restauratie organiseerde ze het benefietconcert.
“De Sint Willibrorduskerk heeft een unieke uitstraling,” vertelt ze. “Je ziet er niet alleen de geschiedenis, je voelt er ook iets. Dat past precies bij mijn muziek.”
Internationale bijdrage
Aan het benefietconcert werkten meerdere internationale studenten van de zangafdeling van het Prins Claus Conservatorium mee, onder wie Lucia Magalhaes, Muireann Mc Donell, Jasper Reitsma, Ekahuil, Saurav Shrestha en Jaime Gonzalez-Sierra.
Bezoekers konden een vrije gift doneren. Ook werd de kas gespekt met de verkoop van frisdrank en broodjes hotdog.
Burgemeester Jaap Kuin woonde namens de gemeente Pekela het concert bij.
Foto’s: Jan en Catharina Glazenburg