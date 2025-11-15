Al meer dan 425 deelnemers bij Oudejaarsloop Blijham; inschrijven kan nog tot en met 8 december

BLIJHAM – De inschrijving voor de 44e editie van de Oudejaarsloop loopt ook dit jaar weer prima. Inmiddels hebben al meer dan 425 lopers en wandelaars zich aangemeld voor deze mooie loop door Westerwolde. Dit jaar wordt die gehouden op zaterdag 27 december.
Hardlopers kunnen kiezen uit een halve marathon (21,1 kilometer) en afstanden van 14, 10 en 5 kilometer. Wandelaars kunnen kiezen uit een halve marathon en 10 kilometer. De routes lopen dus door het mooie Westerwolde: onder andere komen de deelnemers door de Wedderbergen en het natuurgebied De Gaast.
Voor de jeugd zijn de te lopen afstanden dit jaar uitgebreid. De jeugd van 12 t/m 16 jaar kan meelopen met de 5 kilometer, maar ook zijn er jeugdlopen over 500 meter (voor 6 en 7 jaar) en 1000 meter (voor 8 t/m 13 jaar).
’s Morgens gaan de wandelaars voor de halve marathon om 10.00 uur van start, de 10 kilometer wandelen start om 11.00 uur. De jeugdlopen over 500 en 1000 meter zijn tussen 11.30 en 12.00 uur en om 12.00 uur precies starten de hardlopers voor de halve marathon. De andere afstanden starten om 12.05 uur.
Men kan inschrijven via de website inschrijven.nl. Je kunt je inschrijven tot en met 8 december. Op het startnummer wordt dan ook je naam vermeld. Daarna kan er niet meer worden ingeschreven!
Het inschrijfgeld varieert naar gelang welke afstand gelopen wordt.
Op woensdag 24 december kunnen van 16.00 uur tot 18.00 uur de startnummers gehaald worden bij Atletiekvereniging Aquilo, Bovenburen 110 in Winschoten. Op zaterdag 27 december kunnen van 09:30 uur tot 11.15 uur de startnummers gehaald worden in de sporthal bij de voetbalvelden van ASVB, Raadhuisstraat 23- C in Blijham.
Voor meer informatie kun je ook terecht op de speciale pagina op de internet-site van Aquilo: www.avaquilo.nl/oudejaarsloop.
Bron: Michiel van der Spek