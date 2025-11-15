Grote belangstelling voor intocht Sinterklaas in Winschoten

WINSCHOTEN – Onder grote belangstelling arriveerden Sinterklaas en een grote stoet vrolijke Pieten zaterdagmiddag per stoomboot in de haven van Winschoten. Aan de kade stonden honderden kinderen, ouders en grootouders te wachten op het feestelijke moment. Ook burgemeester Cora-Yfke Sikkema en kinderburgemeester Femke Nap waren aanwezig om de Sint officieel welkom te heten.
Na het eerste welkomswoord volgden het vertrouwde handjes geven, zingen en heel veel blije – en soms gespannen – kindergezichten. Een muziekkorps zorgde voor extra sfeer tijdens de aankomst. Vervolgens trok de Sint in een open koets, begeleid door zijn complete Pietenstoet, in een feestelijke rondrit door het centrum van Winschoten.
Aankomst op het Feestplein
Rond 14.30 uur arriveerde Sinterklaas op het Feestplein, dat dit jaar was opgesteld naast De Raad en Lindessa. De Sint droeg bovendien speciale handschoenen, ter ere van 200 jaar stadsrechten van Winschoten.
Op het plein stond een uitgebreid programma klaar, met optredens van onder meer Dansplezier, danspieten, steltenpieten, fietspieten en natuurlijk de Pepernotenfabriek. Voor alle kinderen waren er pepernoten, inclusief glutenvrije en lactosevrije varianten.
Feestpiet durft niet te springen
Dit jaar speelde er een bijzonder verhaal mee. In het Sinterklaasjournaal Winschoten bleek dat Feestpiet wel heel goed kan dansen en feesten, maar… niet durft te springen. En dat is lastig, want de nieuwe Sinterklaashit heet juist “Springen voor de Sint!” – en springen is natuurlijk een echte pietvaardigheid.
Drie Winschoter ondernemers – Mecca, Top1Toys en Jumbo – bundelden hun krachten om Feestpiet te helpen. Wat ze precies hebben bedacht, werd feestelijk onthuld op het plein. Alle kinderen werden uitgenodigd om samen met Feestpiet te oefenen, zodat hij hopelijk toch leert springen.
Livestream en Sinterklaashuis
De intocht en alle feestelijkheden waren rechtstreeks te volgen via de kanalen van Groningen1, de samenwerking tussen RTV Westerwolde en RTV GO.
Na de intocht konden kinderen Sinterklaas en de Pieten ook nog bezoeken in het Sinterklaashuis in de Toren van Winschoten.
Foto’s: Esther Heis
