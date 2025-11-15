Harry Lutjeboer en Dolf Houwing winnaars van de Pervinzioale Schriefwedstried 2025

HOOGEZAND – Tijdens het festival GRN in theater Kielzog in Hoogezand zijn vanmiddag de winnaars van de Pervinzioale Schriefwedstried 2025 bekendgemaakt.
In de categorie poëzie ging de eerste prijs naar Dolf Houwing met zijn gedicht Swaalfke. Harry Lutjeboer won in de categorie proza met zijn verhaal Illusie. De jury – bestaande uit Merel Weijer (zangeres/bassiste van de Groninger band Hister), Hedwig Sekeres (taalwetenschapper aan de Rijksuniversiteit Groningen) en Fré Schreiber (schrijver/kenner van de Groninger literatuur) – koos de winnaars uit 55 inzendingen.
In het juryrapport staat: “Sommigen nuimen t thema letterlek en schreven over de roemte in t Grunneger laand woar onze pervinsie zoch netuurlek ook goud veur laint. Mor der waren ook genog dij op ain prachtege poëtische menaaier roemte as gevuil of op ain aandere originele menaaier beschreven.”
Winnaars per categorie
In de categorie poëzie won Albert Greven met Mien Streek de tweede prijs, gevolgd door Yvonne
Leeuwerik-Kappen met Roemte genog op de derde plaats. In de categorie proza werden Nane van der
Molen (In roemte verswonnen) en Harma Waalkens-Timpener (Ruumte) onderscheiden met
respectievelijk de tweede en derde prijs.
Thema: Roemte
Het thema van de Pervinzioale Schriefwedstried was dit jaar ‘Roemte’, aansluitend bij de conferentie
Rust in Ruimte afgelopen donderdag 13 november, georganiseerd door Erfgoed in Groningen en
Derwin Schorren in Op Maarhuizen. Het thema bleek tot de verbeelding te spreken: Erfgoed in
Groningen ontving dit jaar veel inzendingen van hoge kwaliteit.
Over de Pervinzioale Schriefwedstried
De Pervinzioale Schriefwedstried is een jaarlijkse schrijfwedstrijd voor verhalen en poëzie in de
Groninger taal. De editie van 2025 was de 26ste sinds de start van het initiatief. De wedstrijd is een
samenwerking van Erfgoed in Groningen (voorheen Erfgoedpartners | Centrum Groninger Taal &
Cultuur) en Stichting t Grunneger Bouk, met steun van de Provincie Groningen.
Alle ingezonden verhalen en gedichten verschijnen binnenkort op het schrijversplatform
www.dideldom.nu. Daarnaast worden in het komende jaar verschillende inzendingen gepubliceerd in
Toal en Taiken, het tijdschrift van Stichting t Grunneger Bouk.
Festival GRN
De prijsuitreiking vond plaats tijdens het vijfde festival GRN. Bezoekers genoten van een veelzijdig
programma met muziek en optredens van onder anderen Erwin de Vries, Pé en Rinus, Jan Henk de
Groot, en theater van WAARK en Theo de Groot met Arnold Veeman en Roger Goudsmit.
Bron: Erfgoed in Groningen
Foto’s: Kim van Steenwijk | Erfgoed in Groningen