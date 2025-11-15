DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).
Weener
Donderdagmiddag is rond 12.00 uur vanaf een oprit aan de Mühlenstraße een bladblazer gestolen. De eigenaar had een kleine pauze ingelast en de bladblazer van het merk Bosch zolang op zijn oprit gelegd. Toen hij terug kwam was het apparaat verdwenen. Getuigen worden verzocht de politie van Weener te bellen.
