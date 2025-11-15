Leden TFC De Ketting blikken vooruit naar Tour der Freundschaft 2026

TER APEL – Vrijdagavond kwamen leden van TFC De Ketting in het Spiekerhûs in Ter Apel samen voor de informatieavond over de Tour der Freundschaft 2026. Een mooie en inspirerende bijeenkomst waarin ze vooruitblikten op hun gezamenlijke tocht naar Berlijn, georganiseerd door een aantal leden van TFC De Ketting, samen met een aantal leden van de Duitse partnerclub RSC-Rütenbrock.
De Tour der Freundschaft is ontstaan uit de langdurige stedenband tussen Gemeente Westerwolde en Stadt Haren Ems. Na eerdere vriendschapstochten naar Międzyrzecz (2012) en Andrésy (2022) bouwen ze in 2026 verder aan deze traditie, waarin sportiviteit en grensverbindende vriendschap centraal staan.
Tijdens de avond besprak het organisatieteam de route, voorbereiding, veiligheid, overnachtingen en andere praktische zaken. Ook werd de kennismakingstocht in het voorjaar toegelicht, inclusief een koffiestop bij ROLFES SPORTS cycling.lifestyle in Musselkanaal.
Een speciaal woord van dank was voor Leon van het Spiekerhûs, die de organisatie regelmatig ondersteunt en vrijdagavond opnieuw zorgde voor een warme, gastvrije sfeer met heerlijke koffie, iets lekkers en een drankje na afloop.
Het was een avond vol enthousiasme en verbinding – precies waar de Tour der Freundschaft voor staat.
Op naar Berlijn in 2026; Fietsen zonder Grenzen.
Bron en foto’s: Henk Schut