Militaire ‘River Crossing Operation’ volgende week in Veele

VEELE – Defensie oefent volgende week in Veele met het aanleggen van militaire veerponten. De oefening wordt uitgevoerd door de 105de Brugcompagnie, onderdeel van het 101 Geniebataljon uit Wezep. Ongeveer dertig militairen trainen bij de werkplaats van Waterschap Hunze en Aa’s.
Tijdens deze zogenoemde River Crossing Operation oefenen de militairen het bouwen van meerdere veerponten, waarmee zwaar materieel en gevechtseenheden waterwegen kunnen oversteken. De 105 Brugcompagnie is binnen Defensie verantwoordelijk voor gevechtsondersteuning op en rond waterhindernissen, onder meer door het aanleggen van geïmproviseerde bruggen, pontons en veerponten. Begin 2024 werd de eenheid nog ingezet bij Maastricht om, na een damdoorbraak, het hoogwater terug te dringen.
De oefening in Veele is technisch van aard. Er wordt niet geschoten. Wel kan tussen 06.00 en 22.00 uur geluid hoorbaar zijn van kettingzagen en machines. De meeste activiteiten vinden plaats op dinsdag en woensdagmiddag.
Voor de oefening zet Defensie onder andere een mattenlegger in: een voertuig dat een tientallen meters lange mat over het water kan leggen. Hiervoor wordt vooraf een oeververharding aangebracht. In totaal rijden circa 25 legervoertuigen naar Veele.
Bewoners welkom om te komen kijken
Omwonenden zijn op dinsdag tussen 15.00 en 16.00 uur van harte welkom om de werkzaamheden te komen bekijken.