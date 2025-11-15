Militaire ‘River Crossing Operation’ volgende week in Veele

Westerwolde Weerbericht van: Zaterdag 15 november 09.00 uur door Jules Geirnaerdt

MINDER REGEN | WISSELVALLIGE WEEK

Het is ook vandaag een bewolkte en donkere dag met geregeld wat regen of motregen, maar dat is geen vergelijk meer met gisteren en vanmiddag is het vrij vaak droog. Maar het is nog koud met een temperatuur rond 7 graden. Er staat ook nog een koude oost-noordoostenwind, windkracht 4 tot 5; later is er wat minder wind.

Vanavond en vannacht blijft het ook nog bewolkt met soms een beetje regen, maar morgen is het overdag droog met vooral ‘s middags een paar mooie opklaringen. Ook morgen is het ongeveer 7 graden maar in de zon is het duidelijk minder koud. De wind is morgenmiddag zwak tot matig uit het noorden.

Morgen vallen er enkele buien en dat is het begin van wisselvallige dagen. Maandag zijn er vooral ‘s ochtends enkele buien en dan is er soms wat zon, dinsdag is het vaak bewolkt en dan is er vooral ‘s avonds kans op regen. Veel regen valt er die twee dagen niet maar vanaf woensdag kunnen meer buien gaan vallen. Maximum vanaf woensdag rond 6 graden en minimumtemperaturen rond 2 graden en in de opklaringen is er ook kans op nachtvorst aan de grond. Mogelijk valt er later in de week ook een winterse bui.