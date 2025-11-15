ParkstadVeendam zendt Sinterklaasintocht Veendam live uit

VEENDAM – Op zaterdag 15 november 2025 wordt de feestelijke intocht van Sinterklaas in Veendam niet alleen langs de kade en door het centrum gevierd, maar ook live uitgezonden door ParkstadVeendam.
De uitzending start om 12.30 uur en wordt mogelijk gemaakt door 14 vrijwilligers, waaronder vier leerlingen van De Winkele Prins die er hun MAS-stage volgen. Dankzij hun inzet kan iedereen de aankomst van Sinterklaas volgen, ook wie niet zelf aanwezig kan zijn.
De live-uitzending is te zien via:
- De kabelkrant van Veendam (SKV996)
- De website ParkstadVeendam.nl
- De TV2-GO app van SKV
- De app van ParkstadVeendam
Om 12.45 uur vindt een bijzonder moment plaats: Sinterklaas arriveert met zijn stoomboot op de Blankensteinkade en wordt officieel verwelkomd door burgemeester Annelies Pleyte en Meneer Mark. Daarbij ontvangt hij de sleutel van Parkstad, hét symbolische startsein van de Sinterklaasperiode.
Let op: alleen de aankomst van de stoomboot en de sleuteloverdracht worden live uitgezonden. Bij veel regen kan de uitzending niet doorgaan, vanwege de kostbare camera’s en apparatuur.
Na dit hoogtepunt maakt Sinterklaas rond 13.20 uur een feestelijke rondgang door het centrum van Veendam, met muziek, pietenacts en natuurlijk Ozosnel, zijn paard. Vervolgens gaat hij naar het Raadhuisplein, waar een groot feest plaatsvindt met optredens en activiteiten voor kinderen.
ParkstadVeendam verzorgt deze live-uitzendingen al sinds 2018, waardoor de intocht inmiddels een vaste traditie is geworden voor kijkers thuis.
Bron: parkstadveendam.nl