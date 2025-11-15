Sinterklaas zet voet aan wal in Wedderveer

WEDDERVEER/ BLIJHAM – Onder grote belangstelling zette Sinterklaas vanmiddag om 14.00 uur voet aan wal in de haven van Wedderveer. De Goedheiligman arriveerde samen met een vrolijke groep Pieten, die meteen voor veel enthousiasme zorgden onder de aanwezige kinderen.
Muziekvereniging DOK uit Blijham zorgde voor de muzikale begeleiding en speelde de bekende Sinterklaasliedjes, waardoor de sfeer al snel feestelijk was. Tal van kinderen, ouders, opa’s en oma’s stonden te zwaaien, te zingen en zelfs te dansen terwijl ze de Sint welkom heetten.
Zoals altijd nam Sinterklaas uitgebreid de tijd om handen te schudden en korte gesprekjes te voeren met de kinderen. De Pieten deelden ondertussen volop pepernoten uit, tot groot plezier van de jonge bezoekers.
Na het ontvangst in Wedderveer vervolgde Sinterklaas zijn tocht richting Blijham. De Sint en twee van zijn Pieten werden hierbij vervoerd op een verreiker, begeleid door verkeersregelaars die zorgden voor een veilige doorgang. De overige Pieten legden de route lopend af en deelden onderweg opnieuw pepernoten uit.
De middag werd afgesloten met een gezellig Sinterklaasfeest in sporthal De Stelling in Blijham. Kinderen konden daar genieten van de Sint, de Pieten en allerlei feestelijke activiteiten.
De intocht was daarmee opnieuw een groot succes en zorgde voor veel blije gezichten in zowel Wedderveer als Blijham.
Foto’s: Jan en Catharina Glazenburg