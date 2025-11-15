Westerwolde neemt het in eigen huis op tegen Zevenhuizen

VLAGTWEDDE – Westerwolde krijgt zondagmiddag 16 november een nagenoeg onbekende tegenstander op bezoek op De Barlage in Vlagtwedde. Tegenstander is dan de v.v. Zevenhuizen uit het gelijknamige dorp, gelegen in het Westerkwartier en in 2011 verkozen tot het Leukste dorp van Groningen.

Volgens de archieven heeft Westerwolde in competitieverband niet eerder tegen deze ploeg gespeeld. Anders is dat in het bekertoernooi. Op 21 oktober 2012 vond in Zevenhuizen in de eerste knockoutronde van dit toernooi een wedstrijd tussen beide teams plaats. Na een confrontatie met de nodige sentimenten, trok Zevenhuizen destijds aan het langste eind door met een 4 – 1 overwinning zich te plaatsen voor de tweede ronde. En nu dus – ruim dertien jaar later – voor het eerst een competitiewedstrijd tussen beide teams die respectievelijk de derde en vierde plaats op de huidige ranglijst innemen. Hoewel Westerwolde één wedstrijd meer heeft gespeeld dan de gasten van komende zondagmiddag, zou je met een beetje fantasie misschien van een “zespuntenwedstrijd” kunnen spreken. Een duel om naar uit te kijken dus.

Zevenhuizen

Nadat Zevenhuizen in het seizoen 2023 / 2024 degradeerde uit de vierde klasse, werd de ploeg van trainer Theo Donker daarna het vorig seizoen (voor het eerst onder zijn leiding) meteen weer kampioen in de vijfde klasse om zodoende te promoveren. Terug op het oude niveau heeft Zevenhuizen tot dusver drie keer gewonnen en één keer gelijk gespeeld. Men verloor twee wedstrijden. Met tien punten uit zes wedstrijden met daarbij een doelsaldo van 11 – 9 staat de ploeg momenteel op een keurige vierde plaats in de tussenstand.

Westerwolde

Nadat Westerwolde de laatste drie competitiewedstrijden met vier punten uit deze drie wedstrijden afsloot, zondagmiddag dus de kans om de opwaartse lijn vanuit deze laatste duels te continueren in de thuiswedstrijd tegen Zevenhuizen. Maar dan zullen de mannen van trainer Mark Kruize opnieuw vol aan de bak moeten om met name in het spoor van Veelerveen en Buinen te blijven. Na zondagmiddag zit de eerste periode voor Westerwolde erop en alleen bij winst heeft men nog de (theoretische) mogelijkheid zich nu al te plaatsen voor een eventuele nacompetitie. Men blijft hierbij wel afhankelijk van de uitslagen van de overige wedstrijden. Als Westerwolde de getoonde inzet van afgelopen zondag tegen SPW in het komende duel kan doortrekken, dan kan het huidige puntenaantal van twaalf met een doelsaldo van 15 – 11 hopelijk worden opgehoogd.

Algemeen

Scheidsrechter bij Westerwolde – Zevenhuizen is dhr. J. Hansen uit Wagenborgen. Pupil van de week is Joey Kampijon, spelend in Westerwolde JO11-1.

Wedstrijdsponsor

Al weer meer dan 20 jaar geleden begon Erik Wilts als sportmasseur / verzorger bij plaatselijke en omliggende sportverenigingen, zo ook bij de v.v. Westerwolde. Hierdoor heeft Erik de nodige ervaring opgedaan met blessures van algemene aard en het behandelen daarvan. Daarnaast heeft hij van 2004 t/m 2018 gewerkt bij het Kuuroord Fontana te Bad Nieuweschans en daar veel ervaring opgedaan met het behandelen van verschillende ziektes en aandoeningen zoals o.a. reumatische artritis, fibromyalgie en Parkinson. Het bestuur en de commerciële commissie van Westerwolde zijn Massage Therapie Vlagtwedde in de persoon van Erik Wilts dan ook zeer erkentelijk voor het beschikbaar stellen van de wedstrijdbal bij het duel tussen Westerwolde en Zevenhuizen.

Bron en foto’s: HJ pleiter/v.v. Westerwolde