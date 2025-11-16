Brandweerlieden gehuldigd bij gezamenlijke korpsavond Oldambt en Bellingwolde

WINSCHOTEN – Bij een gezamenlijke korpsavond van brandweer Oldambt en Bellingwolde werd een aantal jubilarissen in het zonnetje gezet.
Zaterdagavond kwamen de brandweerkorpsen van Bad Nieuweschans, Finsterwolde, Scheemda, Winschoten en Bellingwolde samen voor een korpsavond bij Moeke Breughel aan het Oostereinde in Winschoten. Tijdens deze avond werden de brandweerlieden door de burgemeesters Cora-Yfke Sikkema en Jaap Velema bedankt voor hun jarenlange inzet.
Bij brandweer Oldambt waren er acht jubilarissen: Hoege Heetebrij, Edward Pijper en Steffen Rendering zijn 12,5 vrijwilliger bij de brandweer; Achim Roth 20 jaar en Imko Mooij 25 jaar. Pieter Timmer en Marten Bruins zetten zich 40 jaar en Henk Smeenge al 45 jaar in als vrijwilliger bij de brandweer. Zij kregen door Cora-Yfke Sikkema oorkondes en onderscheidingen uitgereikt.
Ook werd afscheid van Jolene van Dommelen en Henk Klooster genomen. Zij waren jaren actief bij de brandweer in Oldambt.
“Dit jaar zijn er in Oldambt al 337 inzetten geweest. De vrijwilligers staan altijd paraat. Ook hun thuisfront werkt daaraan mee. Dat verdient waardering en lof!”, aldus de burgemeester.
Burgemeester Jaap Velema zette eveneens jubilarissen in het zonnetje. Helaas kon niet iedereen aanwezig zijn. De jubilarissen zijn: Johan de Jonge, Johan Takens, Jarnic Dekker, Michel Leontev en Roelf Bronsema 12,5 jaar in dienst. Bennie Drenth en Johan Sweertman zetten zich al 20 jaar in voor brandweer Bellingwolde.
Foto’s: Jacob Musch