Brandweerlieden gehuldigd bij gezamenlijke korpsavond Oldambt en Bellingwolde

Westerwolde Weerbericht van: Zondag 16 november 09.00 uur door Jules Geirnaerdt

VANMIDDAG WAT ZON | VRIJ KOUDE WEEK

Het is vandaag allemaal wat beter dan de laatste dagen want vanmiddag zijn er soms enkele brede opklaringen. Het is pas later vanavond dat er vanuit het noorden een paar buien gaan passeren. Er staat ook maar een zwakke tot matige noordenwind, maar daarmee is het nog vrij koud met 6 of 7 graden.

Vannacht is de minimumtemperatuur ongeveer 4 graden en het is dan wisselvallig met soms een opklaring maar af en toe ook een bui die voorbijkomt (vooral later in de nacht). Overdag wordt het ongeveer 8 graden en met een matige tot vrij krachtige noordwestenwind wordt het morgen eigenlijk typsich herfstweer met soms een beetje zon maar af en toe ook een regenbui.

Dinsdag draait de wind naar het zuidwesten en dan valt het met de buiigheid overdag ook nogal mee. Maar vanaf woensdag is het allemeel wat meer regenachtig want een vrij actieve depressie komt dan boven het land te liggen. Dat geeft 2-3 dagen behoorlijk buiig weer met weinig zon en mogelijk ook een een winterse bui met hagel of natte sneeuw. Want de middagtemperatuur zakt dan terug naar een graad of 5 en ‘s nachts kan het dalen naar 0 tot 2 graden.