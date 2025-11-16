Deelnemers The Barrel Challenge aangekomen in Gävle

WINSCHOTEN – Vrijdag is vanaf de parkeerplaats bij de Mc Donalds in Winschoten een groep van 16 ‘barrels’ vertrokken voor de Noorderlicht Barrel Challenge.
De tour wordt weer georganiseerd door Zweep Events uit Winschoten. Hoewel het evenement onder de noemer The Barrel Challenge wordt georganiseerd, geldt er enkel en alleen voor deze Noorderlichteditie geen bouwjaar of adviesprijs voor de auto; elke auto mag mee. Supergaaf natuurlijk! Met de BarrelChallenge op jacht naar het Noorderlicht in Zweeds Lapland!
Gisteren reed de groep van van Malmo naar Gävle, een rit van 760 kilometer; een lange rit aldus de fotograaf. Een team had wat pech met een brandstofpomp. Ze werden door andere deelnemers naar een garage gesleept en zijn inmiddels weer van de partij.
Het was de hele dag droog en stralend weer. Het had een beetje gevroren. Vandaag zijn ze begonnen aan al weer een lange rit, van Gävle naar Pitea, een Zweedse havenstad aan het noorden van de Botnische Golf, 687 kilometer. Ze zijn dan 100 kilometer van de poolcirkel. Daarna kunnen ze het rustig aan doen.
Foto’s: Hilvert Huizing
