Koor Pax Optima Rerum viert 80 jarig bestaan in Hervormde kerk Bourtange

BOURTANGE – De stilte in het rustige Bourtange werd zondagmorgen 16 november 2025 doorbroken door de zang van Pax Optima Rerum. In de dienst in de hervormde kerk werd aandacht besteed aan het 80 jarig bestaan van zangvereniging Pax Optima Rerum, Vrede zij het hoogste goed.
In het najaar van 1945 werd het christelijk gemengd koor opgericht. Met ongeveer 25 leden werd gestart onder leiding van hoofdonderwijzer en dirigent Martinus Vrolijk. Zij sloegen aan het repeteren en zongen al snel hun liederen tijdens diensten in het eeuwenoude vestingkerkje.
In 1946 werd direct meegedaan met een concour in Onstwedde.
In 1947 werd dhr. Caron uit Vriescheloo dirigent. Hij mocht dit 18 jaar doen.
In 1965 werd dhr. A. Veldhuis uit Onstwedde aangesteld als dirigent. Hij mocht dit 28 jaar doen.
En in 1993 kwam er een nieuwe dirigent en dat was mw. G. Wolters-Bouwland. Zij is nu 32 jaar de steun en toeverlaat van de zangvereniging.
Het grootste aantal leden dat P.O.R. had was in de jaren 1970-1980. Toen waren er ongeveer 45 leden. Maar ook met dit aantal hield het koor zijn stille bescheidenheid. Het ledental liep langzaam terug tot 2005 met 15 leden.
Nog steeds heeft Pax Optima Rerum 15 leden. Maar deze groep wil van geen ophouden weten. Stoppen met gezamenlijk zingen? Niets daarvan! Langzamerhand is het een bejaardenkoor aan het worden. Mevrouw I. Teijen is als 93 jarige het oudste lid.
Zondagmorgen werkte het koor mee aan de eredienst in de Hervormde kerk in Bourtange. Na afloop was er koffie met gebak in de Turfschuur.
Bron: Anneke Borg
Foto’s: Hans Graveland