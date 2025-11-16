DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).
Weener
Op 15 november stelde de politie tijdens een verkeerscontrole om 12.19 uur op de Weenerstraße vast, dat een personenauto niet verzekerd was. De 49 jarige bestuurder uit Emden reed rond met kentekenplaten die niet bij het voertuig waarin hij reed hoorden. Hij moest de wagen laten staan en er is proces-verbaal opgemaakt.
Meppen
Bij een ongeval op de kruising Bundesstraße 70 met de Nödiker Straße zijn gisteravond rond acht uur twee personen gewond geraakt. Een 65 jarige bestuurder van een Opel botste achterop de Mercedes van en 75 jarige bestuurder en zijn 73 jarige passagier. Door de klap botste de Mercedes achterop de VW van een 21 jarige man. Beide auto’s stonden stil voor het rood verkeerslicht. De bestuurders van de Opel en de Mercedes raakten bij de aanrijding gewond. De veroorzaker van het ongeval verkeerde onder invloed van alcohol. Een ademtest wees 2.48 promille aan. Er werd bloedonderzoek gedaan en zijn rijbewijs werd inbeslaggenomen. De totale schade wordt op 27.000 euro geschat.
Om 18.37 uur gisteravond vond op de Helter Damm in Meppen een eenzijdig ongeval plaats. Een 59 jarige bestuurder van een Land Rover belandde na een inhaalmanoeuvre in de rechterberm en botste tegen een boom. De man, die onder invloed van alcohol verkeerde (0.85 promille), raakte lichtgewond. Hij werd naar het ziekenhuis in Meppen gebracht. Zijn rijbewijs werd inbeslaggenomen. De auto werd weggesleept. De schade wordt op 30.000 euro geschat.
Haren
Bij een ongeval op de A31, ter hoogte van Haren, zijn gistermiddag om 13.17 uur twee personen gewond geraakt. Een 24 jarige bestuurster van een Fiat verloor op het natte wegdek van de oprit naar de A31 de controle over het stuur en botste tegen de midden geleider. De auto kwam vervolgens via de vluchtstrook dwars op de weg tot stilstand. De bestuurster raakte lichtgewond. Een 24 jarige vrouw, die bij haar in de auto zat, liep zware verwondingen op. De dames zijn naar ziekenhuizen in de omgeving gebracht. De schade wordt op 3.500 euro geschat.
Vannacht is om 2.45 uur aan de An der Mühle in Haren een steen tegen de achterruit van een geparkeerde auto gegooid. De ruit ging daarbij aan gruzelementen. Uit de auto is voor zover bekend niets gestolen. De schade bedraagt 300 euro. Getuigen worden verzocht contact met de politie van Haren op te nemen via 05932 / 72100.
Bron: Politie Leer, Grafschaft Bentheim, Emsland