Laatste megatransport naar Ter Apelkanaal

VEENDAM, TER APELKANAAL – Zondagmorgen vertrok het zesde en tevens laatste megatransport van Veendam naar Ter Apelkanaal.
De colonne met een ruim 312 ton zware transformator reed voor de zesde zondag op rij door de dorpen en buitenwegen van Oost-Groningen. Het gevaarte was bestemd voor het nieuwe hoogspanningsstation Zuid-Groningen van TenneT.
De transformator – twaalf meter lang, 3,5 meter breed en bijna zes meter hoog – werd vervoerd op een speciaal transportvoertuig met tientallen assen. Een trekker voor en een duwvoertuig achter zorgden voor controle over snelheid en richting.
Omdat de transformator te zwaar was voor diverse bruggen en viaducten op de N33 en N366, koos Tennet voor een zorgvuldig uitgezette route over secundaire wegen. Het transport reed via Zuidwending en Nieuwe Pekela, door naar Alteveer en Onstwedde. Vervolgens werd via Mussel koers gezet naar het nieuwe hoogspanningsstation Zuid-Groningen in Ter Apelkanaal. Op verschillende plekken werden, om het transport ruim baan te geven, zo’n zeven weken geleden verkeersborden, lantaarnpalen en hekwerken verwijderd en takken gesnoeid.
De zes transformatoren vormen samen het hart van het nieuwe hoogspanningsstation Zuid-Groningen. Dat station is een cruciale schakel in het elektriciteitsnet, bedoeld om de groei van zonne- en windenergie in Noord-Nederland op te vangen en de betrouwbaarheid van het stroomnet te waarborgen. Met het transport van 12 oktober is de eerste stap gezet in een reeks van zes ritten. Als alles volgens planning verloopt, is het nieuwe station in de loop van 2026 volledig operationeel.
De foto’s zijn in Alteveer en Mussel gemaakt door Linda Koops en Altjo Wubbema