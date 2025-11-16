Muziekvereniging Dindua Vlagtwedde viert 105 jarig bestaan met jubileumconcert

VLAGTWEDDE – Muziekvereniging Dindua uit Vlagtwedde viert dit jaar een bijzondere mijlpaal, het 105-jarig jubileum! Na het gemiste 100-jarig jubileum in 2020 door de coronamaatregelen, werd dit feestelijke moment zaterdagavond groots gevierd met spetterend Jubileumconcert.
Het Jubileumconcert vond plaats in de Sporthal van Vlagtwedde. Als gastartiest was Erwin de Vries aanwezig, die zowel solo als samen met het orkest optrad. De samenwerking tussen de muzikanten van Dindua en Erwin de Vries zorgde voor een unieke en bijzondere avond.
Het concert werd gepresenteerd door Marcel Nieuwenweg. Namens de gemeente Westerwolde was wethouder Harm-Jan Kuper aanwezig.
Om het Jubileumconcert nog specialer te maken, speelden ook oud-leden mee. Zij hadden zich na een oproep van Dindua speciaal voor deze gelegenheid aangemeld. Ook waren twee oud-dirigenten van de partij. Samen maakten deze mensen, die in het verleden hebben bijgedragen aan de rijke geschiedenis van de vereniging, muziek en vierden ze het jubileum mee.
Ook werd een aantal jubilarissen in het zonnetje gezet.
Foto’s: Henk Pruim