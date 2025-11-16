Noordelijke Spoor- en Modelbouw bieden inspirerende blik op de wereld van techniek en creativiteit

VEENDAM – De 28e Noordelijke Spoor- en Modelbouwdagen zitten er weer op. Deze werden weer georganiseerd door ModelRailGroep Veendam (MRGV).
Met circa 30 handelaren en 35 exposanten kwamen er dit jaar iets minder handelaren dan voorgaande jaren naar de Veendammer Sorghvliethal.
Naast indrukwekkende modelspoorbanen waren er demonstraties van modelauto’s, vrachtauto’s, schepen en vliegtuigen. Het evenement, bedoeld voor jong en oud, bood een inspirerende blik op de wereld van techniek en creativiteit.
Foto’s: Peter Panneman, klik HIER voor meer foto’s