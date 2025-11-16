Politie zoekt getuigen van vrachtwagenbrand Stadskanaal

STADSKANAAL – Zaterdagavond is rond 22.30 uur op de parkeerplaats aan de Achterstekamp in Stadskanaal een vrachtwagen uitgebrand. De politie zoekt getuigen.
Toen de brandweer ter plaatse kwam, stond de vrachtwagen al volledig in brand. De politie vermoedt dat de brand eerder op de avond is ontstaan. Agenten hebben een aangifte opgenomen en doen buurtonderzoek. Ook vindt een sporenonderzoek plaats.
Een getuige heeft gemeld dat hij twee jongeren in donkere kleding op een fatbike heeft zien wegfietsen. De politie komt graag met hen in contact, omdat zij mogelijk belangrijke informatie hebben.
Heb je iets verdachts gezien of gehoord rond het tijdstip van de brand? Of heb je wellicht beelden van een deurbelcamera of dashcam in de buurt van de Achterstekamp waarop iets verdachts is te zien? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844.
Blijft u liever anoniem? Dan kunt u terecht bij Meld Misdaad Anoniem, online of via 0800-7000