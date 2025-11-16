Prins Bas de Eerste nieuwe Prins Carnaval van Carnavalsvereniging Elk en Ain uut Gasgat

VEENDAM – Zaterdagavond is Prins Bas de Eerste in de Stainkroeg in Ommelanderwijk gepresenteerd als de nieuwe Prins Carnaval van Carnavalsvereniging Elk en Ain uut Gasgat. Prins Bas de Eerste werd voorzien van de cape, steek en staf, uitgereikt door Hink Lamain.
Prins Bas de Eerste zal worden bijgestaan door adjudant Remmelt. De prinsenwissel vond plaats tijdens een Kleintje Carnaval waarbij naast livemuziek van Jacob Molema het gerstenat rijkelijk vloeide en het feestgehalte hoog was in een sfeervolle Stainkroeg.
Bron en foto: Peter Panneman, kijk voor meer foto’s op zijn Facebook.