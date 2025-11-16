Publiek geniet van de klanken van ’t Motus Strijkkwartet

OUDESCHANS – Zondagmorgen verzorgde ’t Motus Strijkkwartet een concert in het kerkje in Oudeschans.
Het strijkkwartet wordt gevormd door vier jonge musici uit het Noord Nederlands Orkest. Vanuit een gedeelde liefde voor het genre strijkkwartet werd het Motus Strijkkwartet opgericht. Motus is het Latijnse woord voor ‘beweging’: fysieke beweging, maar ook de beweging van het gemoed.
Op het programma stonden meesterwerken van Mozart en Beethoven. En “L’Americain, de mooiste compositie van Dvorák. Daarnaast ook werk van Schubert, wat mooi aansloot bij de expositie van de schilderwerken van Anne Lamfers, met als titel Winterraaize, die tot 18 januari in het kerkje te bewonderen zijn. In deze werken heeft de beeldend kunstenaar de sfeer en de gevoelens – die in de 24 liederen van Die Winterreise van Franz Schubert worden opgeroepen – tot uitdrukking gebracht. Tevens heeft de schilder daarin zijn eigen rouw na het overlijden van een van zijn zoons een plek gegeven.
Op zaterdag en zondag is het kerkje van 11-17 uur geopend.
Foto’s: Jan Glazenburg