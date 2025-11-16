PvdA en GroenLinks presenteren gezamenlijke kandidatenlijst voor een sterke linkse koers

OLDAMBT – Gisterochtend hebben de partijen PvdA- en GroenLinks Oldambt hun gezamenlijke kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen 2026 vastgesteld. De lijst telt maar liefst 25 kandidaten, die ieder op hun eigen manier betrokken zijn bij de partijen. De kandidatenlijst is een mix van nieuwkomers en bekende gezichten met politieke ervaring. “Allemaal vastberaden om zich in te zetten voor de idealen die PvdA en GroenLinks samen vertegenwoordigen”, aldus afdelingsvoorzitter Alida Michels van de PvdA.
De totstandkoming van de gezamenlijke lijst verliep volgens het gezamenlijk vastgestelde verkiezingsreglement. Hiervoor vonden gelijktijdig twee afzonderlijke ledenvergaderingen plaats, op dezelfde locatie. Tijdens deze vergaderingen stelden PvdA en GroenLinks ieder hun eigen lijst vast. Eerder gemaakte samenwerkingsafspraken bepaalden vervolgens de volgorde waarin kandidaten van beide partijen op de definitieve, gezamenlijke lijst zouden worden geplaatst.
Unaniem vertrouwen
Bovenaan de lijst prijkt Gert Engelkens, huidig wethouder en ervaren bestuurder. Beide partijen spraken hun vertrouwen uit in zijn vermogen om de gedeelde ambities uit te dragen en de samenwerking verder vorm te geven. Zijn ruime politieke ervaring en verbindende stijl maken hem voor beide partijen een vanzelfsprekende lijsttrekker. “Ik ben trots op het unanieme vertrouwen dat de leden richting mij hebben uitgesproken. We gaan met deze mooie lijst ons blijvend inzetten voor een sociaal, groen en duurzaam Oldambt.
Groeiend aantal leden
“Met deze lijst laten PvdA en GroenLinks zien dat zij erin geslaagd zijn veel betrokken leden en sympathisanten te vinden die zich willen inzetten voor een gezamenlijke, linkse koers”, aldus GroenLinks voorzitter Pascal van Corbach. “En ergens verbaast het me ook niet”, stelt collega-voorzitter Michels. “We zagen het hele jaar al dat onze verenigingen groeien. We kunnen samen verder bouwen op een stevig fundament.” Van Corbach vult aan: “We zijn zeer content met de brede vertegenwoordiging die op de lijst samenkomt en kijken uit naar een campagne waarin sociale en groene rechtvaardigheid centraal staan”.
Bron en foto’s: Alida Michels