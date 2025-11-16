Sinterklaas ontvangt sleutel van Veendam tijdens Mega-intocht

VEENDAM – Wat een feest! De spanning steeg en was op heel vele kindergezichtjes te zien, want ook dit jaar zette Sinterklaas weer koers naar Veendam met zijn stoomboot. Alles verliep volgens plan, en Meneer Mark en Burgemeester Pleyte stonden zaterdagmiddag rond de klok van 13.00 uur gereed op de Blankensteinkade om de Goedheiligman feestelijk te verwelkomen. En dit jaar gebeurde er iets heel bijzonders: tijdens de intocht, want Burgemeester Pleyte reikte officieel de sleutel van Veendam uit aan Sinterklaas! Hét ultieme startsein voor een magische Sinterklaasperiode vol gezelligheid, blije gezichten en verrassingen.
Natuurlijk waren ook Potloodpiet, Modepiet en Snoepjespiet van de partij om er een onvergetelijk feest van te maken op het Raadhuisplein! De afgelopen dagen hield Perspiet ons al op de hoogte van al het laatste nieuws en kwamen er meer dan 200 pieten mee naar Veendam! Ook maakte Perspiet bekent dat er nog een Sinterklaasfeest in het centrum van Veendam volgt op zaterdag 6 december.
Terwijl de pieten het publiek vermaakten met een muzikale show op het Raadhuisplein, maakt Sinterklaas een feestelijke rondrit door het centrum van Veendam op zijn trouwe paard Ozosnel. Natuurlijk ontbraken ook het slagwerkensemble van Sinterklaas en de speciale voertuigen van de pieten niet. Uiteraard was er zoals ieder jaar voor iedereen de kans om Sinterklaas persoonlijk de hand te schudden op de Promenade en op het Raadhuisplein, waar hij na zijn rondtocht zijn grote entree maakte.
Bron en foto’s: Peter Panneman, op zijn Facebookpagina vindt u nog veel meer mooie foto’s.