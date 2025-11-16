BELLINGWOLDE – Op zaterdag 15 november vond in de sporthal van Partycentrum De Meet in Bellingwolde de twee-jaarlijkse uitvoering van gymnastiekvereniging SVI Bellingwolde plaats. Een prachtige avond waarin het dorp liet zien dat sport verbindt.
In een uitverkochte zaal lieten alle jeugdleden van de vereniging zien wat ze konden. Alle groepen hadden zowel een dans, als een nummer op de toestellen ingestudeerd. Vooral de allerkleinsten, de peuters en de kleuters, stalen de harten van het publiek. Maar ook de oudere kinderen en turnsters gooiden hoge ogen.
Een speciaal optreden was er van de freerunners. Freerunning is een sport waarbij deelnemers zich creatief en vloeiend verplaatsen. Met sprongen, flips en acrobatische bewegingen gaan ze over objecten. Deze groep is nieuw bij SVI, extra knap dus dat ze nu al een demonstratie gaven.
Spectaculair was ook de demo-groep. Verkleed als smurfen haalden zij acrobatische toeren uit op de tumblingbaan. En dat gymnastiek niet alleen voor kinderen en jongeren is bewezen de vrouwen van Gym Move Fit met hun demonstratie.
De uitvoering werd mede mogelijk gemaakt door de ondernemers van het dorp, die niet kinderachtig waren geweest met hun sponsoring. Waarvoor heel veel dank namens het bestuur. Datzelfde geldt voor alle ouders en vrijwilligers die hebben geholpen om deze uitvoering mogelijk te maken.
Over twee jaar viert de vereniging haar 100-jarig bestaan. Een mijlpaal die zeker gevierd gaat worden.
Bron: Ariënne Dozeman
Sport verbindt bij gymnastiekvereniging SVI
BELLINGWOLDE – Op zaterdag 15 november vond in de sporthal van Partycentrum De Meet in Bellingwolde de twee-jaarlijkse uitvoering van gymnastiekvereniging SVI Bellingwolde plaats. Een prachtige avond waarin het dorp liet zien dat sport verbindt.