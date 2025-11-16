Swingend nieuw concept in vanBeresteyn: de JazzProSessies!

VEENDAM – Zondagmiddag 23 november start in de foyer van theater vanBeresteyn een nieuw initiatief: de JazzProSessies. Bezoekers kunnen genieten van een ontspannen jazzconcert, gevolgd door een sessie waarin professionele musici en toptalent van het conservatorium samen optreden.
23 november staat een gitaar/piano/bas trio op het podium in de foyer, met Ronald Kamphuis, Bert van Erk en Tony Hoyting. Dit trio speelt jazz uit verschillende periodes, met een bijzondere nadruk op Europese invloeden, en mogelijk ook eigen werk.
Na het concert kunnen andere jazzprofessionals en conservatoriumtalent zich aansluiten voor een spontane jamsessie. Kom genieten van een muzikale zondagmiddag in de foyer van vanBeresteyn.
Datum: Zondag 23 november 2025
Aanvang: 15.00 uur
Info via: www.vanberesteyn.nl
Adres: Museumplein 5a / 9640 AD Veendam
