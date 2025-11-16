Veelerveen en BNC delen de punten



VEELERVEEN – Veelerveen pakte vorige week na een overwinning bij Buinen de koppositie in hun klasse. BNC zat ook in de stijgende lijn, ze wonnen dik van Gieterveen, waardoor de ploeg van trainer/speler Martijn Delger naar de vijfde plek op de ranglijst steeg. Koploper Veelerveen maakte nog wel vrij vlot de 1-0, maar kwam daarna in de eerste helft tekort. De tweede helft was een stuk beter van koploper kant, maar doelman Roël Siemens bleek in zijn zeer goede doen en behoede zijn ploeg voor een nederlaag. Veelerveen blijft door het behaalde punt in de race voor het behalen van de eerste periode.



Door Gert Meulman

In de wedstrijd tegen BNC nam de thuisploeg van trainer Sven Oost het eerste voortouw in de wedstrijd. Nadat eerst Yoran Reit er op snelheid langs ging en het zijnet vond, was het Brian Kuiper die van de andere kant een knappe actie inzette en doelman Siemens al na vijf minuten kansloos liet. Na deze vroege tegengoal leek BNC wakker geschud en nam de wedstrijd over.

Na tien minuten spelen resulteerde dit in een te nemen strafschop. Ronald Mos was neergehaald in de zestien, maar vroeg als vaste strafschopnemer of zijn trainer hem maar wel wilde nemen. Delger schoot hard en mis over de kruising. “Nam ze vorig seizoen allemaal bij WVV en miste er volgens mij geen eentje”.

Na dik een kwartier leek Veelerveen op de 2-0 te komen. Uit een goed genomen hoekschop van Jesse Bergman was het bij de tweede paal het jongere broertje van de coach Jelle Oost die bij de tweede paal wel of niet via de doelman de bal achter de lijn kopte. De vaak te ver van de actie staande scheidsrechter Edwin Assen uit Weiteveen besliste ook door het uitblijven van een vlagsignaal tot geen score.

BNC bleef de druk richting doel van hun tegenstander houden en Veelerveen viel vooral op door slordig voetbal, waarbij de bal vaak direct weer werd ingeleverd. Delger kwam vlak voor rust alleen af op doelman Thomas Klungel, waarbij beide spelers naar de grond gingen. Delger wist de bal nog wel een voortzetting te geven, maar die verdween voorlangs. Volgens Veelerveen support langs de kant was er geen sprake van een strafschop. Doelman Klungel had na de wedstrijd aangegeven aan Delger dat het wel degelijk een bal op de stip had moeten zijn en de scheids gaf aan dat hij er te ver vanaf had gestaan.



Met de tweede helft bracht BNC voor de niet geheel fitte René Dijksterhuis (liesproblemen) hun jeugdig talent Jyron Jacobs binnen de lijnen. Veelerveen was het tweede bedrijf zichtbaar beter en meer en zorgvuldiger in balbezit. Na een vermeende overtreding op Reit, kwam de bal via de counter en via een verkeerde aanname van verdediger Ivar Mulder in de loop van Delger, die met een knappe en lage schuiver via de binnenkant van de verre paal doelman Klungel kansloos liet.

Hierna was het tot het slot van de wedstrijd allemaal Veelerveen wat de aanvallende klok sloeg. Na een paar knappe acties op pure snelheid van Yoran Reit was het tot twee keer toe dat Brian Kuiper van dichtbij niet scherp genoeg bleek. Moet wel gezegd dat Kuiper bij zijn tweede poging doelman Siemens heel knap redding bracht. Verdediger en aanvoerder Alwin Prusen kwam nog een keer goed door en legde goed af, echter wederom geen score. Reit ging er nog een keer op snelheid langs en vond wederom op knappe wijze Siemens in zijn weg.

Veelerveen wisselde nog twee frisse mensen binnen de lijnen, Tim Kampshoff en Olaf Gijben kwamen voor Jelle Oost en Brian Kuiper. BNC bracht nog Sven Uildriks voor Ronald Mos. Vlak voor het einde van de wedstrijd was het nog Kampshoff die alleen voor Siemens verscheen, de laatste bleek echter opnieuw winnaar en behoede zijn ploeg zo voor een nederlaag.



Sven Oost (trainer Veelerveen): Uiteindelijk had ik wel het gevoel en het idee dat we het in laatste kwartier van de wedstrijd nog gingen winnen. De eerste helft hadden wij het heel moeilijk en deden we ook niet helemaal wat we afgesproken hadden denk ik. Zij maakten veel loopacties, waardoor wij uit onze organisatie kwamen. Dat af en toe onze centrale verdediger aan de buitenkant stond en de back aan de binnenkant. Dan staan we niet in positie en lopen we eigenlijk mee met de directe tegenstander. Daarnaast waren we in balbezit heel slordig en raakten gelijk de bal weer kwijt. In de rust daarvan wat gezegd en ik vond dat wij de tweede helft wel de betere partij waren. Dat Kevin (Rosevink), Jesse (Bergman) en Swen (Wichertjes) veel meer in het spel betrokken waren en als we die aan de bal krijgen dan zie je ook gelijk dat we meer aan voetballen toe komen. We waren misschien ook wel fitter dan hun, en ja dan heb je niet het geluk aan je kant en is het zonde dat niet nog een doelpunt maakt. En dan hebben zij gewoon een goeie keeper die hun in de wedstrijd houdt. We hadden een paar keer kunnen scoren, we hebben de tweede helft echt wel wat kansjes gehad en dat we de wedstrijd naar ons toe hadden kunnen trekken. Ik zei ook tegen de jongens dat voetbal gewoon een raar spelletje is want BNC is de eerste helft beter en staan wij met 1-0 voor. De tweede helft zijn wij veel beter en uiteindelijk is het 1-1. Wat de periode betreft moeten we nu afgaande op de uitslagen van vandaag in de inhaalwedstrijd tegen Zevenhuizen een puntje pakken, dat moet genoeg zijn. Die wedstrijd is uit op 14 december. We hebben tot nu toe nog niet verloren en als we daar ook niet verliezen dan is de periode binnen.

Martijn Delger (trainer BNC): Ik denk dat we in de wedstrijd door onszelf, door onze eigen fouten op een 1-0 achterstand komen. Daarna zijn we aan de beterende hand en spelen we met meer energie. Dan krijg je mijn eigen hoofdrol dat ik die penalty mis. En daarna weet je wel in de kleedkamer dat we beter waren de eerste helft. In de tweede helft was het vooral tegenhouden van onze kant en dan hopen op dat je een keer een counter kunt maken. Ik vond hun wel wat meer fitter en ik vind dat wij het heel erg moeten hebben van voetballen. En als dat er niet uitkomt, dan zijn wij denk ik niet goed genoeg want wij hebben geen voetballers van het harde werken. Wij hebben geen ploeg met jongens die met elkaar door het vuur willen gaan om een wedstrijd te winnen denk ik. Daarbij missen we Finley Prins die ook het verschil kan maken en staat Jersey Stuut door een schorsing twaalf wedstrijden aan de kant. En als ik dan eerlijk ben, dat kan BNC niet opvangen. Voor mezelf nu als trainer maar ook als speler actief bevalt me goed, want ik ben gewoon een voetbaldier. Het was vanuit het begin niet zo de bedoeling, maar we weten wel dat dit bij de club op dit moment gewoon hard nodig is. Ik doe mijn best ervoor, al is het niet altijd even makkelijk. Andere ploegen weten dat ik meedoe, ze houden me goed in de gaten en zetten soms een dubbele mandekking op mij. Als ik mijn goeie vorm ben, dan kan ik nog wel een keer het verschil maken, maar ik vind het op zo’n niveau best wel lastig.

Bron en foto’s: Gert Meulman