Westerwolde trekt vroege voorsprong tegen Zevenhuizen over de streep

VLAGTWEDDE – Zij het met de nodige moeite heeft Westerwolde zondagmiddag 16 november op sportpark De Barlage in Vlagtwedde de punten via een 1 – 0 overwinning in eigen huis weten te houden. Een krachtige kopbal van linkervleugelverdediger Frank Riks verdween na enkele minuten spelen al dan niet houdbaar tegen het nylon achter doelman Nick Kobes van Zevenhuizen. Na deze vroege goal was Zevenhuizen het merendeel van de tijd de beter voetballende ploeg, maar tot echt gevaarlijke momenten voor het doel van Westerwolde leidde dit niet. Het was Westerwolde dat misschien nog wel de beste mogelijkheden had de voorsprong uit te breiden. Daar kwam het echter niet van en derhalve mag het dan ook als een knappe prestatie worden beschouwd dat Westerwolde de wedstrijd uiteindelijk met de kleinst mogelijke zege over de streep trok. En voor de archivarissen onder u, het is niet de eerste keer dat Frank Riks met een snelle treffer tot matchwinnaar kon worden gekroond.

Vanaf de aftrap liet de thuisploeg meteen blijken wat de intentie van de Vlagtwedders was, namelijk revanche op de met 4 – 1 verloren bekerwedstrijd in oktober 2012 tegen Zevenhuizen. Uit de boeken blijkt dat deze wedstrijd van destijds de enige ontmoeting is geweest tussen beide clubs tot deze speelmiddag. En het getoonde offensief werd in de 6e minuut al direct beloond. Vanuit een corner vanaf rechts verdween de bal met een geplaatste kopbal door Frank Riks vanaf een meter of acht achter doelman Kobes van Zevenhuizen: 1 – 0. Ook na deze vroege treffer bleef Westerwolde aandringen en in de 10e minuut werd een prima schot van Kevin v.d. Laan door Kobes met een fraaie redding tot corner verwerkt. Of de ernstig ogende blessure van Rik Veldman van Zevenhuizen na ongeveer 20 minuten spelen heeft bijgedragen tot het kantelen van de wedstrijd, blijft natuurlijk de vraag. Feit is dat na de trieste aftocht per brancard van de ongelukkige Zevenhuizen-speler het initiatief meer en meer bij de gasten uit het Westerkwartier kwam te liggen. Maar onder aanvoering van de stabiel keepende Erwin Timmer van Westerwolde bleef de thuisploeg tot de rust keurig overeind. Na ruim bemeten extra tijd stuurde arbiter Hansen uit Wagenborgen, die de wedstrijd naar behoren onder controle had en drie gele kaarten uitdeelde, beide ploegen onder een intussen lekker schijnend zonnetje naar de thee.

Met de in eerste instantie gepasseerde René v.d. Laan in de ploeg voor Sander van Hoorn, was het voor Westerwolde in het derde kwart van de wedstrijd hoofdzakelijk tegenhouden. Maar daar slaagden de mannen van trainer Mark Kruize op een meer dan goede manier in. Hoge ballen voor de goal van Westerwolde waren negen van de tien keer een prooi voor doelman Erwin Timmer en middels snelle tegenstoten probeerden de roodwitten de verkregen tussenstand te verdubbelen. Maar goede scoringskansen voor zowel René v.d. Laan als spits Rudie Bergman konden niet tot treffers worden gepromoveerd. En derhalve bleef het billenknijpen voor Westerwolde. Toch slaagden aanvoerder Kevin v.d. Laan en zijn maten er op een prima manier in de nul deze middag vast te houden. En al was Zevenhuizen het grootste deel van de wedstrijd een meer dan gelijkwaardige tegenstander, toch kon de winst van Westerwolde als een collectieve prestatie van formaat worden beschouwd.

Door deze zege klimt Westerwolde naar de tweede plaats op de ranglijst, nu met evenveel punten als koploper Veelerveen. Door het verlies van Buinen kan de buren van de andere kant van de Spetsebrug de eerste periodetitel bijna niet meer ontgaan. Een gelijkspel in de inhaalwedstrijd tegen Zevenhuizen is voor Veelerveen al voldoende om zich te plaatsen voor de nacompetitie aan het eind van het seizoen. Zelfs een kleine nederlaag zou hiertoe kunnen volstaan. Feit is en blijft dat Westerwolde door de winst op Zevenhuizen op een prima manier blijft meedoen in de top van de ranglijst. Of het succes van deze middag volgende week een vervolg krijgt, zal blijken in Engelbert. Daar treft men om 14.30 uur de ploeg van de deze middag aanwezige oud-trainer van Westerwolde, Loek Swarts.

Opstelling Westerwolde: Erwin Timmer (K) – Tim Huls – Tex van Kalmthout – Peter Beens – Frank Riks (70e min. Rudolf Riks) – Julian Smid – Kevin van der Laan (C) – Sander van Hoorn (46e min. René v.d. Laan) – Joran Luijten – Rudie Bergman – Luca Kiers (70e min. Lars te Bokkel)

Scheidsrechter: Dhr. J. Hansen uit Wagenborgen

Amusementswaarde: 6,5

Toeschouwers: 100

Bron en foto’s: HJ Pleiter