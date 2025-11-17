Barrels hebben onderweg naar Pitea te kampen met sneeuwbuien

WINSCHOTEN – Vrijdag is vanaf de parkeerplaats bij de Mc Donalds in Winschoten een groep van 16 ‘barrels’ vertrokken voor de Noorderlicht Barrel Challenge.
De tour wordt weer georganiseerd door Zweep Events uit Winschoten. Hoewel het evenement onder de noemer The Barrel Challenge wordt georganiseerd, geldt er enkel en alleen voor deze Noorderlichteditie geen bouwjaar of adviesprijs voor de auto; elke auto mag mee. Supergaaf natuurlijk! Met de BarrelChallenge op jacht naar het Noorderlicht in Zweeds Lapland!
Zondag was het weer een pittige ritje van 687 kilometer. Onderweg van Gävle naar Pitea, een Zweedse havenstad aan het noorden van de Botnische Golf, werden de teams verrast door een sneeuwbui. Maar ze hebben het allemaal gered; de één eenvoudiger dan de andere, maar ze zijn binnengekomen. Ze zijn nu 100 kilometer van de poolcirkel.
Maandag een kort ritje van een 400 km naar Kiruna. Daar gaan ze lekker eten bij hun inmiddels favoriete Chinees restaurant. Voordat ze op pad gaan, gaan ze eerst de spijkerbanden aanbrengen. En dan maar hopen dat ze het noorderlicht goed gaan zien!
Foto’s: Hilvert Huizing
Voor meer foto’s klik HIER.